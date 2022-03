Playoff Mondiali, tifosi increduli: la decisione dell’Italia spiazza tutti

Il CT dell’Italia Roberto Mancini ha preso una decisione che farà discutere in vista della partita di stasera contro la Macedonia del Nord.

L’Italia è chiamata tra poche ore al primo match del playoff per i Mondiali in Qatar del prossimo inverno. Primo avversario la Macedonia del Nord che questa sera si opporrà agli azzurri al Barbera di Palermo. In caso di successo gli azzurri affronteranno poi la vincente del match tra Portogallo e Turchia.

In mattinata per il CT Roberto Mancini era arrivata una buona notizia in vista dell’eventuale finale. Gli azzurri infatti, qualora superassero la Macedonia del Nord e si qualificassero per la finale del mini girone del playoff avrebbero a disposizione anche Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juventus è infatti guarito dal Covid e si aggregherà domani agli azzurri, dando eventualmente a Mancini più opzioni di scelta per la finale.

Scelte che però il CT ha dovuto compiere già oggi in vista del match di stasera. Dal listone di 33 convocati per il play-off infatti Mancini ha dovuto tagliare alcuni giocatori in vista del match di questa sera, riducendo la lista da 33 a 23 elementi, prendendo alcune scelte che hanno spiazzato i tifosi.

Italia, le scelte di Mancini: out anche Zaniolo, Belotti e Scamacca

I calciatori momentaneamente ‘tagliati’, oltre a Locatelli appena guarito dal Covid, sono: Gollini, Bonucci, Biraghi, Luiz Felipe, Sensi, Belotti, Scamacca, Zaniolo, Zaccagni. Scelte che, come comprensibile, saranno motivo di discussione. Stupisce infatti l’assenza di calciatori ultimamente in forma come Scamacca, ma anche quella di Belotti, possibile sostituto i Immobile, o di Zaniolo.

Ecco di seguito la lista dei convocati per il match di questa sera contro la Macedonia del Nord:

POR: Alessio Cragno, Gianluigi Donnarumma, Salvatore Sirigu; DIF: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Emerson Palmieri, Alessandro Florenz, Gianluca Mancini; CEN: Nicolò Barella, Bryan Cristante, Jorginho, Lorenzo Pellegrini, Matteo Pessina, Sandro Tonali, Marco Verratti; ATT: Domenico Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Joao Pedro, Matteo Politano, Giacomo Raspadori.