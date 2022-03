Italia, non solo Cannavaro: il sostituto di Mancini è una sorpresa

Roberto Mancini verso le dimissioni da commissario tecnico, la corsa alla successione per la panchina della Nazionale comprende varie opzioni

La sconfitta con la Macedonia del Nord ha fatto sprofondare nuovamente l’Italia nel baratro da cui sembrava essere uscita meno di un anno fa con la vittoria dell’Europeo. Invece, il successo ottenuto in quella circostanza sembra soltanto un’illusione. Gli Azzurri, come già avvenuto nel 2018, guarderanno i prossimi Mondiali dalla tv. Inevitabile, dopo il fallimento, guardare avanti e cambiare.

Secondo la redazione di ‘Sportmediaset’, Roberto Mancini ha già deciso di presentare le dimissioni. Condurrà fino all’amichevole di martedì contro la Turchia e poi si farà da parte. Il ct è rimasto traumatizzato dalla sconfitta di Palermo e sente su di sé la responsabilità. Il tentativo di far rientrare le dimissioni provato dal presidente della Figc Gabriele Gravina dovrebbe cadere nel vuoto. La caccia al successore dell’allenatore di Jesi, che aveva rinnovato il suo contratto fino al 2026, è già cominciata. In orbita Nazionale, ci sono diversi nomi.

Italia, non solo Fabio Cannavaro e Pirlo per la successione: una delle alternative considerate è Stefano Pioli

Come riferisce ancora la redazione di ‘Sportmediaset’, Gabriele Gravina si sta ormai rassegnando all’idea di dover accettare le dimissioni di Roberto Mancini. L’Italia sarà costretta a cambiare il ct. Il nome che circola con grande insistenza per la successione del tecnico che ha dato agli Azzurri l’Europeo a distanza di 53 anni è quello di Fabio Cannavaro, che ha cominciato il suo percorso in panchina in Cina. L’ex difensore sarebbe affiancato da Marcello Lippi nel ruolo di direttore tecnico.

Questa comunque non è l’unica pista. Ci sarebbe infatti anche Andrea Pirlo tra i papabili a rilevare la panchina della Nazionale e il ruolo di selezionatore. Il profilo del bresciano è uno tra quelli tenuti in considerazione per ricominciare. Anche lui sarebbe alla sua seconda esperienza dopo quella con la Juventus.

In lizza per il dopo-Mancini ci sono però pure delle opzioni esperti. Una è Stefano Pioli. Il tecnico di Parma sta facendo benissimo al Milan, con cui è in scadenza nel 2023. Di fianco a lui si fa largo pure la candidatura di Claudio Ranieri. Anche per il romano sarebbe la grande opportunità della carriera. Una grossa gratificazione per chiudere una carriera il cui fiore all’occhiello resta l’incredibile vittoria della Premier League con il Leicester.