Milan, destino segnato: le strade si separano a sorpresa

Il Milan è impegnato nella lotta per vincere il campionato, ma il destino di un calciatore potrebbe cambiare.

Dopo la sosta per le nazionali, che ha visto l‘Italia di Mancini uscire dai play-off mondiali ad opera della Macedonia del Nord, il campionato di Serie A ritornerà con un turno che potrebbe risultare fondamentale per la lotta Scudetto. Se il Milan, infatti, dovrà sfidare il Bologna in casa, Napoli ed Inter dovranno disputare due big match.

I partenopei, difatti, sfideranno in trasferta l‘Atalanta di Gasperini, mentre l‘Inter sfiderà la Juventus all’Allianz Stadium. Il Milan ha quindi l’occasione di aumentare il proprio vantaggio sulle sue dirette inseguitrici, che adesso è di tre punti sul Napoli e di sei punti sui nerazzurri che, però, devono recuperare il match dell’Epifania contro il Bologna di Mihajlovic.

Il Milan è sicuramente la squadra più in forma tra le prime tre in classifica. Il reparto che sta dando più sicurezza all’intera squadra è sicuramente quello difensivo, che ha subito solo un gol nelle ultime quattro partite. Nonostante il mancato arrivo a gennaio di un sostituto di Kjaer, Pioli è riuscito a registrare la difesa. Nell’ultimo calciomercato invernale non è arrivato un difensore centrale, ma un giovane attaccante dalla Stella Rossa di Belgrado: Marko Lazetic.

Milan, destino a sopresa per Lazetic: può essere ceduto in prestito

Il giovane attaccane è arrivato al Milan sulla base di 4 milioni di euro, però per lui si già di un’altra destinazione. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, Lazetic potrebbe lasciare il team meneghino già la prossima stagione per andare in prestito in un’altra squadra per fare esperienza.

Lazetic, difatti, ancora deve esordire con la maglia rossonera. Il centravanti, classe 2004, è stato aggregato in prima squadra, ma Pioli non l’ha ritenuto pronto. Il serbo è stato portato in panchina solo nel derby contro l’Inter del 5 febbraio scorso e in occasione del match di Coppa Italia contro la Lazio di Sarri. Il calciatore è riuscito a giocare solo mezz’ora nel match di Primavera 1 della settimana scorsa tra il Milan ed il Verona.