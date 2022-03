“Agenti a Casa Milan”: Maldini ha deciso, incontro per il desiderio estivo

Milan, il desiderio di mercato è noto. Paolo Maldini prosegue i contatti per il calciatore: incontro a Casa Milan nelle scorse settimane.

Il Milan di Stefano Pioli lavorano senza sosta anche nella pausa per la Nazionale per il rush finale di campionato. Il club rossonero non deve sbagliare alcuna mossa se vuole mantenere la testa della classifica generale. La SSC Napoli di Luciano Spalletti e l’Inter di Simone Inzaghi, infatti, seguono a ruota i rossoneri, appollaiati in cima all’elenco. Per forza di cose, però, serve già buttare un occhio alla prossima stagione.

Programmare il futuro è l’obiettivo principale di Paolo Maldini e Frederic Massara, al lavoro per cercare di approfittare delle opportunità del mercato estivo e di sbaragliare la concorrenza estera. Da tempo, oramai, la lista dei desideri del club lombardo è nota. In cima ad essa c’è, senza dubbio, il nome di Sven Botman, difensore del Lille.

Calciomercato Milan, Botman resta la priorità di Paolo Maldini

Il Milan lavora senza sosta per arrivare pronta al prossimo mercato estivo. I desideri di Paolo Maldini e Frederic Massara sono già noti da tempo. L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ conferma i rumors delle scorse settimane attorno a Sven Botman, difensore centrale del Lille. Proprio in quel reparto, infatti, i rossoneri hanno urgenza di investimento, visto che il futuro di Alessio Romagnoli appare oramai segnato. Il centrale rossonero non rinnoverà il proprio contratto e lascerà il club a parametro zero a fine stagione.

Nelle scorse settimane, come riferisce il quotidiano, gli agenti di Botman sono arrivati a Casa Milan per dare il via alla trattativa che potrebbe portare l’olandese a Milano. Qualora non dovesse esserci buon esito dell’affare, il Milan potrebbe virare con prepotenza sul cartellino di Gleison Bremer del Torino. Sul difensore granata, però, già da diverse settimane ci sono anche Inter e Napoli.