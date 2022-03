Mihajlovic esce allo scoperto: “La malattia potrebbe tornare, mi assenterò”

Mihajlovic, conferenza stampa a sorpresa annunciata con poco preavviso. Il tecnico svela il suo quadro clinico: sarà assente nelle prossime gare.

Bologna, grande apprensione per la conferenza stampa convocata a sorpresa da Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del club emiliano, questa mattina, con poco preavviso, ha annunciato di voler tenere una conferenza stampa alle ore 12.00. Il tecnico del Bologna, direttamente da Casteldebole, ha incontrato la stampa per dare un annuncio che, purtroppo, sembrava essere nell’aria.

Sinisa Mihajlovic ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza a proposito del suo stato di salute e dell’evolversi del suo quadro clinico. Di seguito uno stralcio di quanto da lui annunciato: “Sono emersi dei campanelli d’allarme dalle ultime analisi – ha riferito -, potrebbe ripresentarsi il rischio di dover fronteggiare di nuovo la malattia. Dovrò intraprendere un percorso terapeutico per evitare che ciò accada e per eliminare sul nascere l’ipotesi. Giocherò d’anticipo stavolta, non entrerò in scivolata sull’avversario”.

Mihajlovic in conferenza stampa

Il tecnico rossoblù ha poi proseguito: “Ad inizio settimana dovrò assentarmi, dovrò ricoverarmi al Sant’Orsola. So che li sarò in ottime mani. Stavolta sono più sereno rispetto a due anni e mezzo fa, la situazione è diversa e so cosa fare. Dovrò saltare alcune partite sicuramente, ma spero che sia una cosa breve. Seguirò la squadra da lontano, ho già fatto allestire la mia stanza in ospedale per seguire gli allenamenti”.

E conclude: “Chiedo ai tifosi del Bologna di sostenermi nella lotta. Io tornerò qui, risaliremo in classifica generale e nessuno mollerà la presa. Vi chiedo di rispettare la mia privacy in questo momento, ne ho diritto. Parlate pure di Mihajlovic allenatore, ma lasciate stare l’uomo Sinisa”.