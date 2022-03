Calciomercato Juventus, che sgarbo a Inter e Napoli: Allegri se la ride

La Juventus attivissima sul mercato, in vista della prossima stagione. In attesa di salutare gli esuberi, Allegri e Cherubini pianificano gli acquisti.

Un quarto posto da centrare e, chissà, persino uno Scudetto da rincorrere sino all’ultima giornata. La Juventus è lì, a pochi punti dal treno dei primi posti, e pronta a rovinare la festa a Inter, Milan e Napoli.

Già dalla prossima contro i nerazzurri, i bianconeri sapranno che tipo di finale vivrà la propria stagione. Un finale da tricolore o un (semplice) finale da Champions League? Allegri e Cherubini, intanto, incrociano le dita: dai risultati di questa primavera, molto dipenderà anche il futuro calciomercato.

E in attesa di salutare chi destinato a lasciare (come Dybala) e chi invece è in cima alla lista degli esuberi, la Juventus pianifica la campagna rinforzi in vista della prossima stagione.

La Juventus prepara lo sgarbo di mercato: Inter e Napoli avvisate

Tra gli obiettivi della Vecchia Signora, c’è un profilo capace di giocare sulla fascia sinistra della difesa. Alex Sandro potrebbe salutare e quest’anno non ha dato grosse garanzie. Luca Pellegrini ha dimostrato segnali di miglioramento, ma da solo non basta per rappresentare un punto di forza su quella porzione di campo.

Ragion per cui, la Juventus mette nel mirino un altro calciatore. Uno di potenziale, ma già di talento, come Andrea Cambiaso. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, i bianconeri sarebbero pronti a fare sul serio per il giovane terzino del Genoa.

Un interesse che potrebbe presto tramutarsi in ‘sgarbo’ verso Inter e Napoli, anche loro sulle tracce dell’ex Empoli per la prossima stagione. Allegri se la ride: il classe 2000 risulterebbe uno dei profili maggiormente graditi al livornese. Attenzione anche all’ipotesi Tottenham, ma per Cambiaso è probabile una permanenza in Serie A.