Inter-Dybala, spunta il motivo che blocca tutto: la rivelazione spiazza i tifosi

Il rinnovo di Marcelo Brozovic per l’Inter è soltanto il primo movimento di calciomercato: si punta a Dybala e non solo.

Soltanto pochi giorni fa in casa Inter è giunto l’annuncio più atteso per il presente da parte della società e soprattutto dei tifosi, ovvero il rinnovo di Marcelo Brozovic. La firma era nell’aria da tempo e infatti l’unico ostacolo alla nota ufficiale era la definizione dei dettagli, incontrandosi di persona. Il giocatore resterà nerazzurro fino al 2026.

Dopo il rinnovo di Brozovic, l’Inter pensa a come pianificare il calciomercato estivo tra acquisti e cessioni. La stagione, infatti, è iniziata nel migliore dei modi ma da diverse settimane attraversa una crisi di strategia e risultati che porta la società e pensare alle scelte da compiere.

Al momento, Simone Inzaghi non è in discussione alla guida del gruppo, quindi sarà insieme al tecnico che si pianificheranno le mosse che saranno attuate.

Inter, non solo Brozovic: si lavora per Dybala e altri, i nomi

Secondo ‘SportMediaset’, tra i nomi che la società nerazzurra considera per il mercato ci sono in prima fila Paulo Dybala, Gianluca Scamacca e Gleison Bremer. Prima di puntare ai tre, l’Inter dovrà procedere con alcune cessioni, ovvero quelle di De Vrij, Vecino, Vidal e Sanchez.

Proprio il futuro dell’attaccante cileno sarà fondamentale per arrivare a Paulo Dybala. Per arruolare l’argentino, bisognerà liberare un posto in attacco, evitando un sovraffollamento offensivo, quindi giocatori scontenti e scomodi ingaggi da pagare. Da qui la necessità di vendere Sanchez se si vorrà arrivare a lui. Convincere l’attaccante oggi alla Juventus non dovrebbe essere di per sé complicato: l’Inter ha gli strumenti economici sufficienti. Inoltre, Dybala avrebbe ammesso al suo circolo di amici che vorrebbe proseguire in Italia, campionato e paese nel quale si trova molto bene.