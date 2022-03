“Anche lui dirà addio”: Juventus che botta, la notizia fa triste Allegri

Nella Juventus, dopo quello di Dybala, ci potrebbe essere un altro addio, che di certo non farà piacere ad Allegri.

Dopo la sosta per le nazionali, che ha visto l’eliminazione dai play-off mondiali dell’Italia di Roberto Mancini ad opera della Macedonia del Nord, il campionato ritornerà con un turno che potrebbe risultare decisivo per le sorti dello Scudetto. Il Milan, infatti, sfiderà il Bologna in casa, mentre Napoli ed Inter giocheranno in trasferta contro, rispettivamente, l’Atalanta e la Juventus.

Proprio il team bianconero ha l’occasione di superare in classifica la ‘Beneamata’. La Juventus, difatti, ha un solo punto di svantaggio sul‘Inter che, però, deve recuperare ancora la partita contro il Bologna. La squadra di Allegri, nonostante un gioco che latita, è riuscita a recupare tante posizioni in classifica.

In questi giorni nell’ambiente bianconero si è parlato molto di Dybala, visto che è stato reso ufficiale la sua partenza a fine stagione da parametro zero. La Juventus sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti sia tecnici che economici. A fine stagione, oltre a quello dell’argentino, ci potrebbe essere un altro importante addio tra le fila bianconere, che di certo non farà piacere ad Allegri.

Juventus, brutta notizia per Allegri: Chiellini pensa all’addio

Secondo quanto raccolto dal ‘Corriere di Torino’, l’ipotesi di un ritiro dal calcio da parte di Giorgio Chiellini è sempre più probabile. Il difensore ha un altro anno di contratto con la Juventus ma anche lui, probabilmente, dirà addio al termine della stagione.

L’eliminazione dell’Italia dal prossimo Mondiale sta sicuramente incidendo sulla decisione del giocatore. Sul contratto del difensore già c’erano stati dei contatti con la Juventus, che gli aveva presentato un’offerta al ribasso in base al rendimento e alle presenze effettuate nella prossima annata. Chiellini ha posto assicurato nella dirigenza del team bianconero, ma non è da escludere una possibile esperienza in MLS.