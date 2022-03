“Peccato che loro non abbiano….”: Juventus, l’obiettivo di mercato spiazza

Juventus, l’obiettivo di mercato ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni. Chiaro segnale in vista dell’estate?

Juventus, parla un calciatore pronto ad essere il protagonista della prossima estate. Manca ormai un’ultima (e importante) fetta di campionato, con ancora tantissimi obiettivi in ballo. Arrivata la primavera, però, il calciomercato ritorna ad emettere i suoi primi segnali dopo il breve letargo dalla passata sessione invernale.

Il club di Agnelli con il mercato di riparazione ha dato il via ad una vera e propria rivoluzione per la rosa bianconera. Lo stesso Arrivabene ha confermato che le intenzioni del club, dopo l’acquisto di Vlahovic e Zakaria, sono quelle di ridisegnare e limare sempre di più il parco giocatori funzionale per mister Allegri. Da non dimenticare, infatti, anche le sorprendenti cessioni di Kulusevski e Bentancur, ora nel Tottenham dell’ex Antonio Conte.

Un interessante giocatore finito nell’orbita bianconera è il centrocampista francese Aurelien Tchouameni. Giovane (classe 2000), roccioso e, appunto, centrocampista. Uno dei reparti che più è finito nel mirino della critica da tifosi ed addetti ai lavori. Ma che, a prescindere dai gusti, dovrà oggettivamente essere rimpolpato con nuovi innnesti. Oltre all’addio dei suddetti Bentancur e Kulusevski, da segnalare la presenza di alcuni elementi che con ogni probabilità diranno saluteranno la Continassa, come Ramsey.

Ed allora costituiscono un certo interesse le parole del monitorato Tchouameni, dalla conferenza stampa in ritiro con la Nazionale.

Juventus, Tchouameni strizza l’occhio al PSG? Le parole del centrocampista francese

Tchouameni, forte Nazionale francese del Monaco, tra i possibili nomi che garbano alla Juventus in ottica calciomercato estivo, ha parlato del suo club e non solo.

“Per giocare con la Francia non è imprescindibile il dover far parte di squadre blasonate come il Real o il City“, parole che onorano la sua squadra attuale, il Monaco, appunto.

Ma occhio anche alle parole rivolte al PSG.

“Un grande club con grandi giocatori. Investono tanto, hanno obiettivi. Peccato che non abbiano ancora vinto la Champions, ma hanno vinto diversi titoli e possono permettersi grandi investimenti“.

Un invito a mettere mano al portafogli anche per lui? Chi vivrà vedrà, dal Monaco al PSG ci fu già un ‘importante’ trasferimento di mercato. Quello di Mbappè. Si prospetta un calciomercato estivo, come sempre, caldo, e ricco di duelli di mercato.