Roma, colpo di teatro: Mourinho spiazza i tifosi, decisione a sorpresa

José Mourinho è pronto a una conferma probabilmente inaspettata per la Roma della prossima stagione: riguarda il centrocampo giallorosso.

La Roma studia le prossime mosse per il futuro e lo fa insieme al tecnico José Mourinho, il quale detterà probabilmente la linea tecnica insieme alla dirigenza giallorossa. Nelle idee del portoghese c’è occuparsi dei talenti presenti nel settore giovanile della Roma, convinto della necessità di “coltivare il proprio orto”, anche per i vantaggi economici che ciò comporta.

Ad esempio, Mourinho sta dando grande fiducia a Edoardo Bove, ventenne che spesso è in visita in prima squadra. Per lui, secondo quanto riferisce ‘Il Messaggero’, Mourinho starebbe pensando a un vero e proprio piano per il futuro. Ovvero promuoverlo definitivamente tra i mediani della rosa.

Mourinho avrebbe un vero progetto tecnico intorno al giocatore, che prevede una crescita anche tattica, trasformandolo in un elemento di qualità che possa stare dietro ai tre centrocampisti ad oggi titolari.

Roma, Mourinho vuole promuovere Bove in prima squadra

Circa un mese fa proprio una rete di Bove venne in aiuto della Roma in occasione della sfida interna contro il Verona, terminata poi 2-2. Nell’occasione il calciatore restituì tutta la fiducia a José Mourinho, il quale si è convinto ancora di più delle sue abilità.

Ai microfoni di ‘gianlucadimarzio.com’, Bove raccontò l’emozione di quelle due settimane: “Inizialmente l’emozione del gol resta viva per un paio di giorni, poi la vivi più tranquillamente come ogni settimana di allenamento”. Un ragazzo che sembra già avere la lucidità di un veterano ed evidentemente grazie all’impronta che Mourinho dà alla squadra, come lo stesso ragazzo descrisse: “Ti aiuta a focalizzarti su quanto c’è da fare. Non puoi permetterti di rilassarti per una buona prestazione o un gol”. Bove lo sa che con Mourinho bisogna mettersi in riga tutto il tempo, anche perché è noto che “un giorno sei acclamato e quello dopo già tutto è stato dimenticato”. Nel frattempo però si è guadagnato la prima scalata in prima squadra.