“Ha incontrato i procuratori”: Roma, blitz a sorpresa di Tiago Pinto

La Roma si muove in vista della prossima sessione di mercato: blitz a sorpresa di Tiago Pinto per bruciare la concorrenza.

La Roma vara la rivoluzione in vista della prossima sessione del mercato. Sono infatti numerosi i giocatori che lasceranno il club, al termine dell’attuale stagione. Il primo, ad esempio, sarà Davide Santon al quale non verrà rinnovato il contratto in scadenza a giugno mentre Ainsley Maitland-Niles (scivolato in panchina dopo un buon inizio a causa dell’esplosione di Nicola Zalewski) tornerà a Londra.

In bilico pure la posizione di Bryan Cristante, Jordan Veretout e Eldor Shomurodov. Il primo, in particolare, è finito nel mirino del Siviglia che di recente ha incontrato il suo agente al fine di verificare la fattibilità dell’operazione. Il secondo, invece, piace al Milan e di recente è finito pure nel mirino del Marsiglia che a breve verserà nelle casse giallorosse 20 milioni per il riscatto di Paulo Lopez e Cengiz Under.

L’uzbeko, invece, di recente si è lamentato del poco spazio avuto fin qui (21 gare in campionato la maggior parte delle quali vissute inizialmente dalla panchina) minacciando di chiedere la cessione se le cose non cambieranno nelle prossime settimane. “Non so cosa mi ostacola e vorrei giocare di più”. Tante cessioni, a cui corrisponderanno altrettanti arrivi.

Roma, nel mirino Ekitike

Il direttore generale Tiago Pinto, stando a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, ha messo gli occhi su Hugo Ekitike del Reims. La punta classe 2002, nonostante la giovane età, fin qui è riuscito a togliersi numerose soddisfazioni collezionando 24 apparizioni complessive “condite” da 10 gol e 4 assist. A lui sono interessati pure alcuni club di Premier League tra cui Newcastle e West Ham ma Pinto conta di bruciare la concorrenza e a testimoniarlo è il recente incontro avuto con l’entourage del calciatore.

Nel mirino resta poi Granit Xhaka, ritenuto da José Mourinho fondamentale all’interno del proprio schema tattico. L’operazione è complicata per vari motivi (il contratto scade nel 2025 e i Gunners chiedono almeno 20 milioni) ma il dirigente proverà comunque ad effettuare un tentativo per accontentare l’allenatore.