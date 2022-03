“Incontro ad inizio aprile”: la Roma chiude l’affare, firma fino al 2025

La Roma pronta a chiudere l’affare per strappare il cartellino del centrocampista. Incontro con la gente per la firma fino al 2025.

La Roma di Josè Mourinho è decisa a chiudere la stagione con un piazzamento in Europa. I giallorossi, dopo la vittoria nel derby della Capitale contro la Lazio di Maurizio Sarri, sembrano avanti nel rush finale con i cugini biancocelesti. Ma se lo Special One resta concentrato sul rush finale di campionato, la dirigenza è già al lavoro per programmare la prossima stagione e porre le basi per la rosa del futuro.

A gennaio Mourinho ha strappato al Porto Sergio Oliveira. Il centrocampista è arrivato in prestito fino a fine stagione, ma i capitolini hanno un opzione di acquisto fissata a tredici milioni di euro. Il futuro del giocatore classe 1992 non è ancora scritto, ma in estate tutto può cambiare.

Calciomercato Roma, incontro per l’acquisto di Oliveira

Il direttore sportivo Tiago Pinto butta l’occhio sul mercato estivo per provare ad anticipare la concorrenza dei top club europei. Alla caccia di occasioni ghiotte, bisognerà blindare anche i top player già presenti in rosa per costruire una squadra importante che possa lottare per traguardi ambiziosi il prossimo anno.

Oltre a Nicolò Zaniolo, il cui futuro resta tutto da decifrare visti gli interessamenti concreti della Juventus di Andrea Agnelli, l’obiettivo dell’uomo mercato della Roma è quello di acquisire a tutti gli effetti il cartellino di Sergio Oliveira. Come riferisce Nicolò Schira sul proprio profilo ‘Twitter’, ad inizio aprile, la prossima settimana, è previsto un incontro con Jorge Mendes, procuratore del calciatore portoghese. Il motivo? Attivare l’opzione di acquisto fissata a tredici milioni di euro e strappare il cartellino di Oliveira al Porto. Per lui è già pronto un contratto fino al 2025.