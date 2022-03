Dagli Oscar al calcio: la star di Hollywood vuole compare il club

L’attore di Hollywood svela la sua passione per il calcio e anche le sue velleità di presidente: “Estasiato dalla storia del club”

Dai set cinematografici al calcio. Le passioni vanno assecondate. Questo deve aver pensato pure George Clooney. Ebbene sì, l’attore è pronto ad investire nel mondo del calcio. Lo ha rivelato in un’intervista. L’attore di Lexington, in passato legato sentimentalmente alla showgirl italiana Elisabetta Canalis, ha scoperto… una nuova fiamma.

Già in passato, Clooney era stato accostato a una squadra di calcio. Il suo nome, infatti, era stato accostato agli spagnoli del Malaga, ora in Liga 2. Era uno dei soci di un gruppo di cui faceva parte l’andaluso Antonio Banderas: “Il mio interesse per il calcio è cresciuto negli ultimi anni. Tempo fa ero stato coinvolto in un consorzio per cercare di acquistare il Malaga ma poi tutto è fallito. Era però una prospettiva eccitante”, ha confermato l’attore nel corso dell’intervista in cui ha svelato il suo obiettivo.

Da attore a presidente, la svolta di Clooney: “Mi piacerebbe comprare il Derby County per aiutare Rooney”

George Clooney vuole investire nel calcio e lo ha rivelato in un’intervista concessa al ‘Derbyshire Life’ e riportata da ‘La Repubblica’. Nel corso della stessa ha spiegato i motivi che lo hanno spinto verso questa decisione: “Mi piacerebbe comprare il Derby County e aiutare Wayne Rooney. Il club ha una storia fantastica e sono sicuro che ci sia anche un grande futuro. Negli ultimi tempi ci sono stati dei problemi ma tutto può essere risolto”, ha spiegato l’attore di Hollywood.

Il premio Oscar per Syriana ha poi aggiunto da dove nasce la sua passione per il Derby County: “Ho conosciuto i Rams grazie a Jack O’Connell alcuni anni fa mentre giravamo un film insieme. Era un grande tifoso della squadra e quando ho iniziato a fargli delle domande non si è più fermato. Ascoltando la storia del club, sono rimasto folgorato e in me si è accesa l’immaginazione. Lo seguo da allora e quando tornerà in Premier League sarà anche io felice”.