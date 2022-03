Mancini, tentazione inaspettata: l’indizio sul futuro arriva dal suo entourage

Mancini non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Ripartirà altrove o resterà sulla panchina dell’Italia? Indizio dall’entourage.

La Nazionale italiana di Roberto Mancini ha toccato il punto più basso solo qualche giorno fa. La sconfitta contro la Macedonia del Nord nella semifinale Playoff Mondiale 2022 in Qatar è valsa la mancata qualificazione alla Coppa del Mondo per la seconda volta di fila. Una sconfitta che fa male non solo alla Nazionale di calcio, ma anche all’intero movimento sportivo del paese.

L’insuccesso, giunto contro un avversario non di prima fascia, ha messo in discussione il futuro del commissario tecnico Roberto Mancini. L’allenatore dell’Italia è finito sulla graticola dopo la disfatta allo stadio Renzo Barbera di Palermo dello scorso giovedì. In tantissimi, infatti, hanno chiesto le sue dimissioni. Dimissioni di cui non è convinto, però, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, deciso a continuare l’avventura con Mancini.

Futuro Mancini, tentazione Newcastle: indizio dall’entourage

Sul futuro della Nazionale italiana si sono sprecati i pareri ed i suggerimenti, con i rumors sugli ex campioni del mondo del 2006 sempre più insistenti. Cannavaro, Gattuso e Pirlo sono stati sicuramente i più chiacchierati, ma anche l’ipotesi Pioli è riuscita a tenere banco per più di qualche ora.

L’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’, invece, riferisce le ultime a proposito di eventuali dimissioni di Mancini. Il CT azzurro sembra sempre più convinto a restare sulla panchina dell’Italia, proprio come vuole Gravina. L’entourage dell’allenatore ha fatto sapere di essere convinto che le tentazioni in Premier League, Newcastle su tutti, non si concretizzeranno in alcun modo. Il Mancio sembra pronto a ripartire e a dare inizio ad un nuovo progetto azzurro. La decisione definitiva è destinata ad arrivare dopo la sfida amichevole contro la Turchia in programma martedì 29 marzo alle ore 20:45.