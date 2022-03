“Purtroppo…”: Donnarumma vuota il sacco, ammissione sui social

Dalla conclusione di EURO2020, la stagione sportiva di Gigio Donnarumma è stata molto difficile e ne parla a cuore aperto in un post sui social.

La prima stagione di Gianluigi Donnarumma al PSG non è stata una passeggiata. Dal giorno dell’addio al Milan, dov’era un beniamino, il portiere italiano ha dovuto fare fronte all’inatteso testa a testa con Keylor Navas, considerato soprattutto da Pochettino come il vero titolare dell’arco dei parigini.

Una situazione che ha coinvolto emotivamente e sportivamente il calciatore italiano, il quale però ha sempre creduto nelle sue possibilità e infatti gradualmente ha conquistato sempre più spazio. L’eliminazione del PSG dalla Champions League, in favore del Real Madrid, l’ha riportato sul banco degli imputati: insieme a Neymar e Messi è stato tra i più criticati e bersagliati da parte dei tifosi.

Tuttavia, il vero dolore è giunto in occasione di Italia-Macedonia del Nord. La sconfitta al Barbera per 0-1 in occasione degli spareggi verso Qatar 2022 è stata la sentenza: la Nazionale azzurra non parteciperà ai prossimi Mondiali, per la seconda volta consecutiva.

Italia, Donnarumma si apre sui social: “Siamo molto delusi”

Difficile da superare la grande delusione mista all’amarezza, soprattutto considerata la solidità del gruppo azzurro, attuale Campione d’Europa. Saranno giorni e settimane di riflessione, pensando al futuro. E proprio di quest’ultimo indubbiamente farà parte Gigio Donnarumma.

Attraverso i propri canali social, tre giorni dopo la dura sconfitta, il portiere ex Milan ha raccontato alla platea sportiva le sue sensazioni. Indubbio che tutti i giocatori della Nazionale volessero partecipare ai Mondiali per “vivere le straordinarie emozioni che queste competizioni sanno dare. Regalare sorrisi agli italiani che ci hanno accompagnati qualche mese fa alla conquista dell’Europeo”. Ciò non sarà possibile e Donnarumma racconta l’animo dello spogliatoio: “Siamo molto delusi e sappiamo quanto tutti gli italiani lo siano”. Tuttavia, chiama subito all’azione, poiché bisogna guardare avanti per provarci ancora una volta. Il portiere ricorda che il compito del gruppo è “riportare la nazionale dove merita e costruire fin da oggi, passo dopo passo, un futuro vincente”.