Dybala, strategia a sorpresa del top club: “Telefonate con l’amico”

Resta ancora incerto il futuro di Paulo Dybala: da un lato c’è l’Inter, dall’altro la Liga spagnola da cui arriva una novità

Il profilo di Paulo Dybala resta ancora una mina vagante per il futuro. Prenderlo a parametro zero risulta un affare molto conveniente per diversi club. Quindi, a giugno potrebbe partire una vera e propria corsa per arrivare a lui.

In Italia resterebbe l’Inter la maggiore indiziata per provare a portare Dybala all’interno della propria squadra dopo il 30 giugno 2022. In Europa, però, ci sarebbero diversi club interessati alla Joya. Primo tra tutti l’Atletico Madrid, dove Simeone è sempre stato un suo grande estimatore.

Proprio dalla Spagna sarebbe quindi partita una sfida al club nerazzurro. L’Atletico, infatti, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, avrebbe avviato una strategia ben precisa. Servendosi del connazionale di Dybala, Rodrigo De Paul.

Futuro Dybala, inizia il pressing dell’Atletico Madrid: De Paul potrebbe essere la chiave del trasferimento

Il futuro di Paulo Dybala, dunque, stando alle ultime, sembrerebbe legato al duello tra l’Inter di Simone Inzaghi e l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Sono questi i due club che attualmente starebbero tenendo i propri occhi puntati sulla situazione dell’argentino. Da un lato, tra le file dell’Inter, Dybala potrebbe ritrovare i connazionali Lautaro Martinez (salvo sue eventuali cessioni da parte dell’Inter) e Joaquin Correa.Mentre dall’altro, all’Atletico Madrid, ci sarebbe un altro argentino, ovvero Rodrigo De Paul.

Proprio quest’ultimo starebbe attuando un forte ‘pressing’ per convincerlo a trasferirsi a Madrid: “Le telefonate tra Dybala e De Paul, che sono amici nonché connazionali, non si contano“, si legge tra le righe di ‘Tuttosport’. Si prospetta un vero e proprio duello tra i due club. L’obiettivo è quello di conquistare la Joya, rendendo di rimando felice dell’operazione almeno uno tra i due allenatori. Dal canto suo, l’agente del giocatore, Jorge Antun, avrebbe avviato contatti anche con il campionato spagnolo e starebbe prendendo la licenza per effettuare operazioni anche in quell’ambiente.