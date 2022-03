Napoli, il nome per sostituire Insigne è una sorpresa: contatti con Giuntoli

Il Napoli cerca il profilo ideale per sostituire Lorenzo Insigne: Giuntoli avvia così i contatti per l’esterno offensivo

Il Napoli guarda al futuro e, da qui a pochissimo, Lorenzo Insigne dirà addio a tutti gli effetti. A giugno il contratto del giocatore scadrà e allora si concretizzerà il suo passaggio al Toronto. Il club è perciò già sulle tracce del suo sostituto.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, avrebbe quindi già da diverso tempo iniziato a guardarsi intorno. Per andare a pescare un valido sostituto di Insigne da portare tra le file del club, già con il calciomercato della prossima estate.

Stando a quanto riferito dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, un profilo sarebbe già stato individuato. Si tratterebbe di Luis Sinisterra del Feyenoord. Giuntoli avrebbe anche già avviati i contatti con il suo club di appartenenza.

Lorenzo Insigne, dunque, a partire dal primo luglio sarà a tutti gli effetti un giocatore del Toronto. Il Napoli, allora, in vista del calciomercato previsto nella prossima estate, sta già pensando a un profilo che vada a sostituire al meglio l’attuale numero 24. Cristiano Giuntoli, stando al ‘Corriere dello Sport’, avrebbe avviato i primi contatti con il Feyenoord per saperne di più sull’esterno offensivo Luis Sinisterra. Il contratto del colombiano scadrà nel 2024, ma tutto porta a una sua partenza già nel prossimo giugno.

Interessate a lui, in ogni caso, ci sono però anche altre squadre: Arsenal, Atletico Madrid e Bayer Leverkusen prime tra tutte insieme al Napoli. Il classe 1999 ha già realizzato in totale nel corso di questa stagione 18 gol e 11 assist, prendendo parte a 38 match totali. La giovane età e il proficuo rendimento rendono, quindi, il suo profilo appetibile per molti club. Per lui, il Feyenoord chiede circa 15 milioni di euro.