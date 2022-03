Juventus, decisione a sorpresa: inizia il percorso da dirigente

La Juventus sta attuando una politica precisa con i contratti scadenza da dover o meno rinnovare: sembrerebbe presa una decisione anche sul difensore

La Juventus pensa al futuro e a come ricostruire al meglio la propria squadra per tornare a essere competitiva su tutti i diversi livelli. Archiviata la questione Dybala, come caso principale tra i giocatori bianconeri che sono in scadenza, restano da sistemare altri contratti.

In scadenza al 30 giugno di quest’anno, del 2022, c’è infatti anche il contratto di Giorgio Chiellini. Una bandiera della Juventus, che difficilmente rifiuterebbe di rinnovare anche solo per un’altra stagione se il club glielo proponesse. O ad altre proposte sotto altre vesti.

Negli ultimi mesi la situazione legata al difensore e capitano bianconero è però rimasta quasi in stand-by. E ora per Giorgio Chiellini, reduce dalla delusione della mancata partecipazione dell’Italia ai Mondiali, si potrebbero effettivamente aprire diversi scenari.

Juventus, cosa attende Chiellini per il futuro: ruolo da dirigente o chiusura di carriera negli Stati Uniti?

Giorgio Chiellini e la Juventus sembrerebbero ora giunti a un bivio. Il difensore bianconero si è, in diverse occasioni, mostrato favorevole ad accettare qualsiasi decisione del club che diciassette anni fa, nel 2005, l’ha accolto e di cui è diventato a tutti gli effetti una bandiera. Il contratto in scadenza a giugno 2022 apre di fronte a lui diversi scenari. Sicuramente, se la società glielo chiedesse, Chiellini non rinuncerebbe ad almeno un’altra stagione da disputare sul campo.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, tuttavia, sarebbe più plausibile che Chiellini dicesse addio al calcio giocato alla fine di questa stagione ed entrasse a far parte del rango societario appunto. Andrea Agnelli non avrebbe poi troppi dubbi sull’affidamento a Chiellini di un ruolo da dirigente. L’ultima alternativa, altrimenti, se tutto ciò alla fine dei conti non dovesse concretizzarsi, sarebbe il trasferimento per un ultimo anno da giocare negli Stati Uniti. Ipotesi comunque meno plausibile viste le intenzioni del club bianconero.