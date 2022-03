Cavani può finire in una ‘piccola’: colpo di scena, resta in Europa

A fine anno si svincolerà Edinson Cavani dal Manchester United: avviate le trattative con il club, ecco i dettagli

Edinson Cavani può lasciare il Manchester United alla fine di questa stagione. El Matador, insieme a Luis Suarez, ha trascinato l’Uruguay a un altro Mondiale. Verosimilmente l’ultimo che giocherà in coppia con El Pistolero, quello di Qatar 2022. Un Mondiale strepitoso dove l’unica assente sarà l’Italia. L’attaccante uruguaiano, oggi al Manchester United, non sta vivendo il miglior periodo della sua lunga carriera, per così dire.

In questa stagione è sceso in campo diciassette volte, mettendo a segno due gol e un assist e quasi mai da titolare. Il suo tempo con la maglia dei Red Devils è terminato e il prossimo 30 giugno sarà libero di accordarsi con chi vorrà a parametro zero. Ci ha pensato lungamente l’Inter, sempre attenta a questi colpi, già prima che Cavani approdasse allo United. Poi le cose sono andate diversamente e potrebbero ancora evolversi.

Cavani lascia il Manchester United per la Spagna

La stampa inglese -come riportato da AS- ha fatto sapere che c’è già stato un incontro tra Edinson Cavani e la Real Sociedad. Sarebbe infatti questo il club più vicino al Matador, che è felice di com’è andato quest’incontro, visto che l’offerta degli spagnoli è in linea con le sue pretese sull’ingaggio. L’attaccante approderebbe in Liga per la prima volta nella sua carriera. Un gran colpo per la Real, che supererebbe la concorrenza dell’Inter e dei club argentini.

Infortuni e concorrenza -soprattutto quella di Cristiano Ronaldo– hanno un po’ frenato Cavani in questa stagione. Che sembra non invecchiare mai, visto il suo fisico da ‘eterno giovane’. E che potrebbe avere ancora alcuni anni da disputare ad altissimo livello. Resta da capire se l’Inter proverà a inserirsi in modo deciso o lascerà perdere.