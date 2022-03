Calciomercato Inter, colpo di teatro: un big dal Napoli a sorpresa

Movimenti di calciomercato nei piani alti della classifica: l’Inter potrebbe prendere dal Napoli un giocatore a sorpresa

L’Inter è in una fase molto critica della propria stagione. Nelle ultime partite ha battuto solo la Salernitana al Meazza e sul banco degli imputati sono finiti tutti. Dall’allenatore ai giocatori, i più rappresentativi soprattutto. Perché se i nerazzurri sono in questa condizione è anche per un calo che ha avuto nei suoi uomini migliori. E non solo perché Marcelo Brozovic è mancato in un paio di partite.

Uno dei più bersagliati dalla critica è Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter. Insomma, una specie di simbolo della squadra. Spesso ha salvato i nerazzurri da situazioni critiche, ma l’età avanza e si fa sentire in certi casi. Tanto da non renderlo più infallibile come un tempo. Per questo, Marotta e Ausilio hanno deciso di ingaggiare Onana a parametro zero dall’Ajax. E il portiere camerunese potrebbe non essere l’unico.

Inter, Ospina nel mirino se va via Handanovic

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’Inter potrebbe puntare su David Ospina qualora Handanovic dovesse andar via a fine stagione. Il portiere colombiano ha pretese troppo alte per il Napoli e quindi il suo rinnovo non è previsto, anche per la presenza in squadra di Meret. Il portiere partenopeo è in scadenza nel 2023 e per evitare di dissipare un ‘patrimonio’, De Laurentiis vorrebbe affiancargli un secondo affidabile e non troppo ingombrante.

E a questo punto Ospina andrebbe via a zero, con Handanovic che non ha ancora rinnovato il proprio contratto e, appunto, potrebbe svincolarsi. Lo scenario è che Marotta tenti di ingaggiare il colombiano che, insieme a Onana, si giocherebbe la titolarità della prossima stagione. Insomma, il futuro del capitano dell’Inter è ancora tutto da scrivere. Nel frattempo, la dirigenza prova a cautelarsi.