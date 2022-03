Cagliari, tegola pesante in queste ore: doccia gelata per Mazzarri

I fantamanager devono fare i conti con una defezione: un bomber di Serie A è risultato positivo al Covid-19 durante l’ultimo ciclo di tamponi

Domani sera l’Italia di Roberto Mancini tornerà in campo contro la Turchia in una partita che conterà soltanto ai fini del ranking Fifa. La cocente delusione per la sconfitta con la Macedonia del Nord non è ancora stata completamente stata smaltita. Come era preventivabile, il malumore per la mancata partecipazione al secondo Mondiale consecutivo rimane ancora piuttosto esteso. Con buona pace degli appassionati del fantacalcio che al FantaMondiale non potranno scegliere tra i calciatori Azzurri.

I fantamanager però si trovano a dover gestire un brutto grattacapo in vista della ripresa della Serie A. Non solo loro però perché dovrà fare i conti con l’ultimo caso di positività al Covid-19 pure Walter Mazzarri. Il tecnico del Cagliari, infatti, con ogni probabilità non potrà contare su uno dei suoi principali uomini nel match di domenica pomeriggio contro l’Udinese di Cioffi.

Cagliari, Leonardo Pavoletti positivo al Covid-19: l’attaccante è stato già isolato

Il Cagliari ha comunicato la positività di Leonardo Pavoletti attraverso un comunicato. Il caso dell’attaccante è emerso in seguito ai test sanitari programmati dal club. Il calciatore è stato subito isolato e sono state inoltre informate le autorità competenti.

Nella trasferta di Udine dunque con molta probabilità, Walter Mazzarri dovrà rinunciare al suo secondo miglior marcatore. Dopo Joao Pedro (anche lui in campo nel tratto finale della partita della scorsa settimana a Palermo tra la Nazionale di Roberto Mancini e la Macedonia del Nord), autore fino a questo momento di dieci marcature, Pavoletti è il più prolifico con cinque reti. Il livornese però non segna dal 13 aprile, quando ha siglato il pareggio contro l’Empoli.

I rossoblù occupano attualmente il quartultimo posto in classifica, con 25 punti. Tre in più rispetto a Venezia (questi hanno una partita in meno) e Genoa. Lo Spezia, prima squadra davanti alla formazione di Mazzarri, è invece quattro lunghezze più su.