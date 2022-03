“Dipende da loro…”: Napoli, l’agente dell’attaccante ‘chiama’ De Laurentiis

L’agente del giocatore, in un’intervista, ha reso noto che la volontà del suo assistito è quella di approdare al Napoli

Il Napoli è alle prese con le ultime otto giornate di campionato, che decreteranno se questa squadra può vincere lo scudetto. Il Milan è tre punti avanti, ma l’obiettivo del club partenopeo -dichiarato a inizio stagione- è comunque quello della qualificazione in Champions League. Una Coppa che Lorenzo Insigne la prossima stagione non giocherà, visto il suo approdo al Toronto FC.

Insigne e forse anche Mertens lasceranno il Napoli a parametro zero. L’attacco andrà rivoluzionato, e Giuntoli dovrà rinforzare la squadra di Luciano Spalletti sulle fasce per sfruttare al meglio il 4-2-3-1 del tecnico. Uno dei calciatori che si sta mettendo in mostra in Serie A in questa stagione sarebbe molto interessato a vestire la maglia azzurra, stando alle parole del suo procuratore.

Napoli, le parole dell’agente di Verde

Daniele Verde con la maglia dello Spezia in questa stagione ha segnato sei gol e siglato cinque assist in ventisette match tra Serie A e Coppa Italia. L’esterno offensivo è nato a Napoli e il suo agente, Luigi Lauro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Offside-Terzo Tempo su Twitch riguardo un suo possibile approdo in azzurro. Ecco le sue parole: “Dipende da loro. Verde ha rifiutato club importanti l’anno scorso e a gennaio, ma sarebbe molto felice di giocare nel Napoli come tutti i napoletani”.

Insomma, una sorta di chiamata per Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, che dovranno acquistare altri attaccanti la prossima estate. Intanto, Verde si propone attraverso il suo agente.