“Decide sabato”: Atalanta-Napoli, Spalletti ha ancora un dubbio

Atalanta-Napoli entra nel vivo prima del previsto. Luciano Spalletti ha ancora un dubbio che scioglierà solamente nella giornata di sabato.

La SSC Napoli di mister Luciano Spalletti prepara l’importante match contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Anche durante la pausa per le Nazionali, il tecnico azzurro è rimasto a Castel Volturno per proseguire la preparazione dei calciatori rimasti in città. Non ci sono stati i nazionali azzurri Insigne e Politano, ma sono rimasti out anche gli altri calciatori non italiani impegnati con la propria Nazionale. Tra gli assenti anche Hirving Lozano.

L’attaccante messicano è ancora impegnato con la propria Nazionale. Solo nella giornata di venerdì dovrebbe tornare a Napoli, giusto in tempo per l’allenamento di rifinitura prima di Atalanta-Napoli.

Atalanta-Napoli, Lozano in dubbio

L’edizione odierna del quotidiano sportivo ‘Tuttosport’ ha fatto il punto della situazione proprio sul calciatore messicano. La sua presenza in campo da titolare contro l’Atalanta è in dubbio proprio a causa del poco allenamento con i compagni di squadra alla vigilia del match. In una stagione costellata da infortuni e problemi fisici, Spalletti deciderà sabato se lanciarlo nella mischia al Gewiss Stadium di Bergamo.

Il tecnico degli azzurri conta sulla ritrovata condizione del calciatore per dargli una chance dal primo minuto. Il calciatore, infatti, ha esitato fino all’ultimo secondo prima di partire per il Messico. I tifosi del Napoli lo aspettano con ansia. Il suo campionato, infatti, non è stato all’altezza delle aspettative: solo 187 minuti in campo e due gol contro il Bologna. Un bottino troppo magro per un calciatore del suo calibro.