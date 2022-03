Inter, salti di gioia per Marotta e Inzaghi: la notizia è una manna

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, può esultare insieme a Marotta per la notizia che arriva oggi in vista della sfida con la Juventus

La prossima partita dell’Inter sarà decisiva per capire a cosa potrà aspirare la squadra di Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro è riuscito a portare a casa, nelle ultime partite, solo la vittoria contro la Salernitana. Troppo poco per dar fastidio a Napoli e Milan, in attesa del recupero da giocare col Bologna. E la Juventus vuole inserirsi in quello che finora è stato un discorso a tre, conquistando una vittoria all’Allianz Stadium.

La stessa Juventus ha vissuto un periodo complicato dopo lo 0-3 interno col Villarreal. Ma in Serie A i tanti risultati utili consecutivi l’hanno portata a ridosso dell’Inter. Da valutare le condizioni dei sudamericani, che rientreranno venerdì sera. Intanto, Allegri avrà sicuramente Cuadrado che salterà l’ultimo match con la Colombia per squalifica. Mentre Inzaghi dovrà valutare le condizioni di alcuni suoi big che sembrano migliorare.

Juventus-Inter, tre recuperi importanti per Inzaghi

Al netto dei Nazionali, Inzaghi sta preparando la sfida che domenica sera l’Inter giocherà con la Juventus. Il Corriere dello Sport approfondisce la questione, soffermandosi su Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic. I due sono alle prese con dei problemi fisici che gli hanno impedito di rispondere alla convocazione rispettivamente con Olanda e Croazia. Oggi hanno svolto allenamento differenziato, ma il ritorno completo nel gruppo è previsto nella giornata di domani. E verosimilmente riusciranno a essere titolari a Torino.

Zero dubbi, invece, sull’impiego di Lautaro Martinez che sarà titolare contro la Juventus. Il tampone ha dato esito negativo ed El Toro ha svolto l’intera seduta d’allenamento in gruppo. Da decidere chi sarà il suo compagno di reparto: probabilmente Dzeko visto che Sanchez e Correa torneranno tardi dalle Nazionali.