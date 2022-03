“80 milioni e si chiude”: Juve spiazzata, Agnelli non ha scelta

La Juve è alla ricerca di un difensore da inserire nello scacchiere di Max Allegri la prossima estate.

Alla fine di questa stagione, si prevedono grandi cambiamenti in casa Juventus. Molto dipenderà da cosa porterà a casa la squadra di Max Allegri al termine del campionato, ma va da sé che il processo evolutivo del club bianconero, con l’arrivo dell’allenatore toscano, andrà per forza di cose verso una direzione chiara. La possibilità di puntare su giocatori giovani, ma allo stesso tempo contenere costi che negli ultimi anni hanno messo alle strette la proprietà.

Ed allora ecco che il mercato arriva in soccorso della società bianconera. Per alcuni l’addio sembra ormai scontato (vedi Dybala), mentre per altri si faranno dei ragionamenti da qui alla fine del campionato. C’è, ovviamente, da tenere in considerazione anche il mercato in entrata, con diversi profili finito sul taccuino dei Cherubini ed Arrivabene.

Servono 80 milioni per il difensore: Juve fatta fuori

Uno dei reparti sui quali si lavorerà è di sicuro la difesa. Il primo motivo, ovviamente, risiede in quelle che sono le carte d’identità di due pilastro del reparto arretrato. Per Chiellini e Bonucci l’anagrafe comincia a raccontare di due giocatori che hanno bisogno di ricambi, e dare dunque spazio ai giovani dopo anni giocati ai massimi livelli. Se non nell’immediato, va detto, almeno nei prossimi 2-3 anni servirà avere già a disposizioni giocatori pronti a sposare la causa.

La Juventus ne è consapevole, ed ecco perchè ha messo nel mirino diversi elementi molto interessanti. Alla Vecchia Signora è stato accostato anche Ronald Araujo, talento del Barcellona che potrebbe lasciare la Catalogna. Uruguaiano classe ’99, Araujo ha già diversi club che avrebbero messo gli occhi su di lui, tra cui anche il Paris Saint Germain.

Va detto, però, che il Barcellona non lascerà partire il difensore se non di fronte ad una proposta ritenuta congrua al valore del giocatore. Secondo quanto riportato da ‘AS’, infatti, servirebbero ben 80 milioni per lasciar partire Araujo. Una cifra molto importante che, ovviamente, taglierebbe fuori proprio la Juventus impossibilitata ad un esborso economico cosi importante.