“Me l’aspettavo…”: futuro Mancini, il CT svela tutto in diretta

Vittoria inutile per l’Italia di Mancini che vince in Turchia. Aumentano forse i rimpianti per la clamorosa ed inaspettata eliminazione.

Dopo la clamorosa eliminazione contro la Macedonia del Nord, l’Italia di Roberto Mancini vince in trasferta il match tra ‘le grandi deluse’ contro la Turchia di Calhanoglu. Gli azzurri vincono 3 a 2 trascinati da un super Giacomo Raspadori, uno di coloro che potrebbe rappresentare le nuove leve dell’Italia del futuro.

Tanto rammarico per l’Italia che ha offerto bel gioco ed è apparsa come una ‘lontana parente’ della Nazionale a secco nella sfida di Palermo contro la Macedonia del Nord. Il ct della Nazionale ha parlato ai microfoni di Rai Sport raccontando le sue impressioni:

“Inutile ai fini di quello che valeva, però uno deve fare le cose fatte bene sempre. Sono contento di tutti i giovani che hanno fatto tutti bene. E’ stato bello vedere la reazione sull’1 a 0, sono stati bravi a rimanere tranquilli ed a rispondere”. Nel corso dell’intervista il ct azzurro ha inoltre confermato che resterà alla guida della Nazionale e non rassegnerà le dimissioni.

Le parole di Mancini dopo il ko con la Macedonia

Il ct Mancini ha chiarito che non era semplice giocare un match come questo, tanti giovani ed una situazione abbastanza complicata. Nonostante ciò il commissario tecnico azzurro ha commentato: “Me lo aspettavo, questa era la reazione che mi aspettavo, anche se non siamo in una situazione semplice. Rimpianti? Purtroppo, ci saranno fino a Dicembre prossimo”.

Tanta delusione in casa Italia mentre gioisce il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d’Oro non è andato a segno, ma è stato tra i protagonisti nel 2 a 0 contro la Macedonia del Nord. Decide una doppietta della stella del Manchester United Bruno Fernandes. L’Italia ha vinto ma c’è tanto rammarico per non aver preso parte alla ‘finale’ Playoff di Lisbona.