Napoli, ribaltone e addio? Chi viene al posto di Osimhen

Osimhen con le sue prestazioni ha attirato a sè l’interesse di tanti club esteri ed il Napoli non vuole farsi trovare impreparato.

Dopo la sosta per le nazionali, che ha visto la debacle dell’Italia di Mancini contro la Macedonia del Nord, sabato ritornerà il campionato con un turno che potrebbe risultare decisivo per la lotta Scudetto. Se il Milan, infatti, ospiterà il Bologna a San Siro, Napoli ed Inter avranno dinanzi a loro le difficilissime trasferte con l’Atalanta e con la Juve.

Il Milan ha sicuramente l’occasione di poter aumentare il proprio vantaggio in classifica sulle sue dirette inseguitrici. L’Inter, visto i sette punti totalizzati nelle ultime sette giornate di campionato, deve cercare di tornare alla vittoria contro i bianconeri, mentre il Napoli a Bergamo dovrà fare a meno di Victor Osimhen per squalifica.

Il Napoli perde tantissimo senza l’attaccante nigeriano, che ha segnato 15 gol nelle sue 25 presenze di quest’anno con la maglia del team partenopeo. Osimhen non è importante per Spalletti solo per il numero di reti realizzate, ma anche per la grande mole di lavoro che compie nel corso di una partita. L’ex Lille ha attirato a sè l’interesse di tanti club esteri, soprattutto il Newcastle, e De Laurentiis già si starebbe guandando intorno.

Il Napoli si prepara in caso di una super offerta per Osimhen: si tratta Armando Broja

Come quanto riportato da ‘Alfredo Pedullà’, giornalista ed esperto di mercato, infatti, Il Napoli non vuole farsi troverare impreparato in caso di una super offerta per Osimhen. Il club partenopeo, infatti, ha fatto alcuni sondaggi per Scamacca del Sassuolo, ma ci sono pochissimi margini per trattare. Il club partenopeo sta trattando anche Armando Broja, altissimo giocatore albanese di proprietà del Chelsea.

Il classe 2001 sta giocando in questa stagione nel Southampton in prestito, dove ha segnato 9 gol in 31 partite disputate. Sempre come quanto scritto da ‘Alfredo Pedullà’, ci sarebbe stato anche un incontro a Londra tra il Napoli ed il Chelsea, che avrebbe valutato il suo calciatore 30 milioni di euro più bonus.