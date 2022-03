Balotelli non si trattiene: messaggio a sorpresa per tutti i tifosi

Archiviata la delusione per la mancata convocazione in Nazionale, Mario Balotelli guarda al suo futuro con un messaggio per i suoi tifosi.

Dopo l’eliminazione controversa della Nazionale italiana per mano della Macedonia del Nord, in molti hanno rimpianto la mancata convocazione di Mario Balotelli. L’assenza in quella che sarebbe potuta essere la sua ultima possibilità di andare ad un Mondiale, ha fatto storcere il naso a diversi tifosi italiani.

Alcuni pensano che una sua presenza in campo contro la Macedonia del Nord avrebbe potuto dare quel qualcosa in più ad un attacco azzurro apparso troppo spento nelle ultime partite. D’altronde in campionato, con la maglia dell’Adana in Turchia, Balotelli sta facendo molto bene in questa stagione.

Lo stesso Balotelli però sembra non aver dato molto peso alla mancata convocazione. O almeno non lo lascia intravedere apertamente. La serenità con cui Super Mario sta attraversando questo periodo, e questa potenziale delusione, è testimoniata da un messaggio rivolto ai suoi tifosi.

Balotelli e la foto con la sua nuova fiamma

Su Instagram infatti l’attaccate dell’Adana, che in passato ha vestito maglie prestigiose come quelle di Inter, City, Liverpool e Milan, ha postato una foto in compagnia della sua nuova fidanzata: la modella Francesca Monti.

Balotelli, che ha già una figlia avuta dalla passata relazione con Raffaella Fico, ha lasciato un messaggio da alcuni interpretato come un indizio di un suo prossimo matrimonio. “L’amore è l’amozione più bella che si possa provare.” ha scritto in didascalia della foto. “Amiamoci per sempre”. In attesa di sapere se queste parole condurranno ai fiori d’arancio, i tifosi sono comunque contenti di vedere Super Mario aver ritrovato la giusta serenità. Forse non servirà più in ottica nazionale, ma di certo un Balotelli sereno e che continua a macinare gol (12 fino ad ora in campionato e coppa) è la speranza di tutti i tifosi dell’Adana.