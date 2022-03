“Incertezza fino alla fine”: Ronaldo, retroscena dallo spogliatoio della Juve

Il terzino della Juve ha parlato del suo ex compagno in bianconero: ecco allora il retroscena sull’addio di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo e la Juventus si sono ufficialmente detti addio il 31 agosto 2021. In quella data il portoghese ha fatto ritorno al Manchester United, dove però non ha trovato la stagione di Premier League che con ogni probabilità si sarebbe aspettato. Il suo ex compagno in bianconero ha rivelato un retroscena inaspettato.

Danilo, pedina fondamentale della Juventus, ha voluto parlare dell’addio di un giocatore del calibro di Cristiano Ronaldo alla propria squadra. Un’operazione di calciomercato che, tra le altre cose, ha comunque generato incertezza fino all’ultimo momento.

Cristiano Ronaldo ha, infatti, lasciato la Juventus allo scadere della sessione estiva di mercato per fare ritorno in Premier League. In quello stesso club, il Manchester United, dove aveva già giocato dal 2003 al 2009, prima di trasferirsi al Real Madrid. Ecco quindi quel è stato il retroscena che ha rivelato Danilo.

Calciomercato Juve, Danilo e il retroscena sull’addio di Ronaldo: “C’è stata incertezza fino alla fine”

Danilo, ai microfoni di ‘ESPN’, ha quindi parlato dell’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Ha rivelato: “Ovviamente c’è stato un forte impatto sulla squadra, dopo la partenza di un giocatore con la qualità di Cristiano Ronaldo. Quando uno così va via, e ancor di più per come sono andate le cose, è stato difficile. C’è stata incertezza fino alla fine“.

“Per noi Cristiano Ronaldo – ha proseguito nel discorso il terzino della Juventus – era sicuramente un punto di riferimento. Soprattutto in campo e abbiamo dovuto fare a meno di lui”. Un addio che ha spiazzato l’intero ambiente dunque, specialmente per il fatto che si sia concretizzato all’ultimo minuto. Danilo ha, infine, anche parlato così dell’esclusione dell’Italia dai Mondiali: “Non me l’aspettavo. Ho tanti compagni alla Juve che giocano nella nazionale italiana e tifavo per loro. Mi è dispiaciuto molto”.