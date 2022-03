Batosta per Cuadrado: Juventus, la notizia arriva dal Sudamerica

Dal Sudamerica arrivano notizie che riguardano il centrocampista colombiano della Juventus Juan Cuadrado. E non sono affatto buone.

Bruttissime notizie dal Sudamerica per il centrocampista colombiano della Juventus Juan Cuadrado. La pausa nazionali rischia per lui di essere stata una vera batosta che potrebbe impattare anche sul club bianconero.

La Juventus infatti, dopo l’eliminazione controversa dal playoff dei suoi calciatori italiani, che ieri si sono parzialmente riscattati nel match contro la Turchia, dovrà accogliere un altro deluso dalle qualificazioni per i Mondiali: Juan Cuadrado.

La sua Colombia dopo le gare di ieri, è ufficialmente fuori dal Mondiale che si terrà in Qatar il prossimo inverno. La nazionale di Cuadrado, il quale ieri era comunque squalificato, nonostante la vittoria per 1-0 in casa del Venezuela, non riesce ad agguantare il quinto posto in classifica nel girone di qualificazione sudamericano. ‘Colpa’ di un altro ‘italiano’, Lapadula. Anche con un suo gol regala al Perù il successo contro il Paraguay e la conseguente quinta piazza che vale lo spareggio intercontinentale contro la designata dalle qualificazioni asiatiche.

Mondiali, non solo Cuadrado a casa: anche altri ‘italiani’ non si qualificano

Il centrocampista colombiano della Juventus non è comunque il solo a cui la giornata di ieri ha dato una batosta in tal senso. Sempre restando in Sudamerica anche i cileni Sanchez e Vidal guarderanno il Mondiale in televisione. La nazionale andina, la cui qualificazione era comunque legata ad un complicato intreccio di risultati, perde contro un Uruguay già qualificato.

Spostandoci in Africa invece qualificazione per Koulibaly e il suo Senegal in extremis contro l’Egitto. Da registrare la delusione della Nigeria, tra le cui fila gioca Osimhen sempre del Napoli, eliminati dal Ghana del romanista Afena-Gyan, e dell’Algeria di Bennacer. Per entrambe le nazionali non ci sarà alcun mondiale questo inverno. In casa Juventus, a fare da contraltare alla delusione di Cuadrado, c’è comunque la felicità di Wojciech Szczesny che con la sua Polonia supera la Svezia nel playoff europeo.