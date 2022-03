Inter e Milan, la dirigenza esce allo scoperto: esultano i tifosi

Il nuovo stadio San Siro? Inter e Milan annunciano la data della fine della costruzione del nuovo stadio: Scaroni e Antonello fanno fronte comune.

Inter e Milan sono pronte a rivoluzionare la città di Milano e lo sport lombardo. Nei piani dei due club e del Comune di Milano c’è un nuovo stadio che possa fungere da polo sportivo per l’intera città. Il dibattito tra le parti va avanti e stavolta Inter e Milan fanno fronte comune per arrivare ad una soluzione che possa far esultare i tifosi lombardi.

Intervenuto ai microfoni di ‘Rai Sport’, il presidente della società rossonera Paolo Scaroni ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del progetto del nuovo stadio: “Faremo quanto necessario per dotare Milano di un nuovo stadio moderno – ha dichiarato – uno stadio che entrambe le squadre meritano. Non vuol dire che non prenderemo in considerazione altri ipotesi qualora i progetti qualora i tempi dovessero ulteriormente prorogarsi. Si finirà di costruire il nuovo stadio non prima del 2027 o del 2028. Con uno stadio bellissimo come quello progettato si potranno aumentare gli incassi e si potrà investire ancora di più sui giovani. Dobbiamo partire dallo stadio per fare tutto questo”.

Nuovo stadio a Milano, parlano Inter e Milan

Anche Alessandro Antonello, responsabile per le attività aziendali dell’Inter, è intervenuto a ‘Rai Sport’. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Noi ed il Milan abbiamo obiettivi comuni. Non ci sono motivi per cui impegnarsi nella costruzione di due stadi, ognuno per sé. C’è anche un motivo economico attorno a questa situazione”.

Poi conclude: “Lo stadio San Siro? Quello è diventato un luogo iconico. Perché? Perché entrambi i club hanno costruito lì la loro storia e quella della città”.