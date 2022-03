Napoli, il danno oltre la beffa: l’ufficialità gela Spalletti e i tifosi

Spalletti continua a preparare la trasferta di Bergamo ma il tecnico del Napoli rischia di dover fare i conti con intralci di non poco conto

Chiusa la parentesi nazionali, la concentrazione torna immediatamente sul campionato di Serie A che si appresta a vivere la fase clou della stagione. Ancora tutti da inquadrare i verdetti del campionato. Sia in alto sia in coda. Il Napoli, a -3 dal Milan, non vuole mollare la presa sui rossoneri. La squadra di Luciano Spalletti dovrà allo stesso tempo difendersi dall’assalto dell’Inter e della Juventus.

I partenopei nel fine settimana sono attesi da un impegno cruciale. Non una partita semplice per gli azzurri, impegnati in trasferta contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che sebbene distratta dall’Europa League, vuole giocarsi le ultime chance per rientrare al quarto posto, un piazzamento che consentirebbe alla formazione orobica di assicurarsi la Champions League per un altro anno ancora. Il Napoli rischia di arrivare alla sfida del Gewiss Stadium con i ‘cerotti’.

Napoli, Fabian Ruiz influenzato e per Spalletti anche la beffa: Zielinski si è infortunato con la Polonia

Durante la seduta di questa mattina al ‘Konami Training Center’, Luciano Spalletti ha dovuto fare i conti con alcune defezioni. La squadra napoletana ha effettuato una prima fase di lavoro in palestra per poi spostarsi sul campo dove ha sostenuto un lavoro tattico e una partita a campo ridotto.

Il report della società del presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto sulle condizioni fisiche del gruppo. Non arrivano buone notizie per l’allenatore di Certaldo che non ha avuto con sé Fabian Ruiz. Lo spagnolo non ha svolto la seduta a causa di una sindrome influenzale.

Oltre a lui, hanno fatto soltanto terapie e lavoro in palestra pure Andrea Petagna, Alex Meret e Adam Ounas mentre Anguissa ha svolto un lavoro personalizzato. Buone notizie invece da Politano che ha svolto la seduta in gruppo ma Spalletti rischia la beffa.

Petr Zielinski si è infatti fatto male da solo in nazionale nel corso della gara con la Svezia che ha assegnato un posto per il Mondiale pure a Lewandowski e compagni. Il centrocampista polacco, autore del gol della sicurezza (2-0) ha accusato un dolore alla coscia sinistra ma secondo il giornalista polacco Mikolaj Kruk, intervenuto a ‘Radio Marte’ durante la trasmissione ‘Si gonfia la rete’, non si tratterebbe di nulla di grave. Le condizioni di Zielinski saranno comunque monitorate dallo staff medico una volta che sarà rientrato a Napoli. Nella speranza che Kruk abbia ragione e che Zielinski possa giocare contro l’Atalanta.