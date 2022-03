Balotelli torna in Serie A: spunta l’indizio che svela tutto

Il presente di Mario Balotelli in Turchia è piuttosto sereno, ma il calciatore italiano non chiude mai la porta al ritorno in Serie A.

Non è stato scelto dal Ct Roberto Mancini per lo spareggio dell’Italia contro la Macedonia del Nord, verso i Mondiali di Qatar del 2022. Una decisione che ha fatto male a Mario Balotelli, che ci credeva più che mai. Tuttavia, anche i tifosi dell’Azzurra sono rimasti alquanto delusi: il romantico ritorno di SuperMario che si prende la rivincita su se stesso e sul passato è sempre attesissimo.

Il giocatore non si è risparmiato ed anzi è intervenuto in merito alle decisioni di Mancini e alla carenza di finalizzazione offensiva da parte dell’attuale Nazionale, anche perché in Turchia sta vivendo un momento eccellente. Proprio su questo puntava il calciatore per una convocazione.

Tuttavia, l’eccellente presente può fare da apripista per un altro ritorno, ovvero quello sempre agognato in Serie A.

Balotelli dalla Turchia alla Serie A? La risposta fa capire tutto…

Il calciatore italiano è intervenuto in occasione di un’intervista i microfoni di ‘SKY’, durante la quale ha innanzitutto parlato del presente all’Adana Demirspor, definendolo come “una bella sfida”, alla pari di molte già accettate e vissute durante la sua carriera. Questa però gli sta piacendo particolarmente e il valore delle sue prestazioni ne sono la dimostrazione.

D’altronde Balotelli ha anche un ottimo rapporto col tecnico Vincenzo Montella: “Da piccolo lo guardavo in tv, mi aiuta tanto e dà consigli”. Tuttavia, il sogno resta la Serie A: “Bellissima la volata finale, da seguire. Se voglio tornare? Si capisce dal sorriso…”. Bisognerà capire quale squadra eventualmente ci punterebbe, ma non dovrebbe mancare occasione. Balotelli sta dimostrando che messo nelle giuste condizioni di fiducia e serenità, è pronto ancora a dire la sua e a farlo con i gol.