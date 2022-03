“Non vuole farlo ancora…”: Donnarumma-Navas, rivelazione in diretta

Donnarumma, futuro incerto in vista della prossima stagione. Cosa deciderà di fare? Parla il giornalista del ‘Corriere della Sera’.

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è tutto da scrivere. Il portiere del Paris Saint-Germain, dopo aver iniziato la sua prima stagione a Parigi in panchina, si è alternato con Keylor Navas tra i pali, ma con l’uscita dalla Champions League gli scenari sono in via di evoluzione.

Sarà ancora alternanza in porta la prossima stagione? E soprattutto, al portiere della Nazionale italiana andrà ancora bene il ruolo da secondo? Domande che per il momento non hanno ancora una risposta certa.

Futuro Donnarumma, parla il giornalista Tomaselli

Il giornalista del ‘Corriere della Sera’ Paolo Tomaselli ha toccato questo tema ai microfoni di ‘Calciomercato.it TV’. Il collega ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito uno stralcio di quanto affermato in diretta Twitch:

“Donnarumma? Tutto è da vedere. Lo stesso vale se può andare via in prestito. Un’altra stagione a giocarsi il posto con Keylor Navas non vuole farla – ha dichiarato. Navas però ha 35 anni, massimo rispetto per lui come portiere e come leader dello spogliatoio. Sotto questo punto di vista Gigio Donnarumma è ancora molto lontano sotto questo punto di vista. Uno come lui che è campione d’Europa deve pesare molto di più sotto l’aspetto della leadership”. Poi prosegue: “In Nazionale non ha mai parlato. Quando l’ha fatto in Nations League ha creato polemiche con i milanisti”.