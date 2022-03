“Ecco cosa succederà”: Italia ripescata ai Mondiali? L’annuncio spiazza

L’annuncio gela l’Italia di Roberto Mancini: la FIFA ha le idee chiare sulla questione Iran e sull’esclusione dai Mondiali

Si è parlato molto dell’ipotesi che porterebbe all’esclusione dell’Iran dai Mondiali di Qatar 2022. Per la partita contro il Libano, infatti, è stato rifiutato l’ingresso delle donne all’Imam Reza Stadium. Sul web gira anche un video in cui le donne, che avevano acquistato regolarmente il biglietto, subiscono violenze fisiche mentre protestavano per il mancato ingresso. E’ bene ricordare che uno dei requisiti della FIFA verso le Federazioni per partecipare al Mondiale era l’accesso delle donne allo stadio.

Una situazione che chiaramente fa discutere, soprattutto tra le Nazionali escluse per non essersi qualificate attraverso i playoff. Inoltre, in caso di esclusione dell’Iran, secondo l’art. 6 la FIFA non avrebbe l’obbligo di scegliere per forza un’altra Nazione asiatica. E quindi è chiaro che in Italia inizi a parlarsi di un ripescaggio. Anche se emergono novità importanti.

Italia, il punto sulla situazione tra la FIFA e l’Iran

Il membro europeo della FIFA Evelina Christillin ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: “Tutte le Federazioni, compresa quella iraniana, erano collegate nel Consiglio della FIFA di ieri e nel Congresso di oggi. Possiamo affermare che non si sono fatti riferimenti alla possibile esclusione dell’Iran dal Mondiale in nessuno dei due incontri”. Christillin ha poi proseguito: “Qualora l’Iran dovesse essere escluso, ci sarebbe un’altra Nazione asiatica”.

Insomma, finiscono sul nascere i sogni di gloria di Mancini e dell’Italia: “E’ impossibile che la nostra Nazionale venga ripescata, togliamocelo dalla testa”. La conclusione della Christillin. Non resta che osservare il Mondiale comodamente da casa sul divano insieme agli amici e una buona dose di rimpianti per come sono andate le qualificazioni. L’Italia, ancora una volta, non sarà presente alla Coppa del Mondo.