“E’ in fuga dal paese”: Mondiali, caos Nazionale dopo la batosta

Ci sono state tante eliminazioni dai Mondiali che hanno fatto discuetere, ma in una Nazionale sta governando il caos.

L’ultima settimana del mondo del calcio è stata dedicata alle nazionali. In questi giorni ci sono state sia delle amichevoli, per chi era già qualificato al Mondiale, che ultimi turni o play-off per staccare il pass per volare in Qatar il prossimo. In Europa ha fatto sicuramente rumore l’eliminazione dell’Italia.

La squadra di Mancini ha perso contro la Macedonia del Nord la semifinale del proprio gruppo, dove alla fine si è qualificato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Il movimento calcistico italiano è stato duramente colpito da tantissime critiche, considerando che l’Italia salterà per la seconda volta consecutiva la partecipazione ad un Mondiale.

Tra le nazionali europei bisogna annoverare anche la qualificazione della Polonia, che ha battuto 2-0 la Svezia di Ibrahimovic. Anche per quanto riguarda il calcio africano ci sono state alcune eliminazioni che hanno alimentato infinite polemiche, soprattutto quelle dell’Algeria e della Nigeria.

Mondiali, caos Nigeria: Ola Aina costretto a scappare dal suo paese

Proprio un calciatore nigeriano è stato protagonista di una vera e propria fuga. Secondo quando riportato da ‘Tuttosport’, infatti, Ola Aina è scappato dal proprio paese a causa di una rivolta popolare, che ha portato anche alla morte di un medico presente allo stadio dove si è svolta Nigeria-Ghana, scoppiata dopo l’eliminazione delle ‘Super aquile’.

Ola Aina sta giocando pochissimo quest’anno con il Torino di Juric, visto che la sua ultima presenza in maglia granata è avvenuta lo scorso dicembre. L’esterno, sempre come quanto scritto dal quotidiano sportivo, lascerà quasi sicuramente il club piemontese a fine stagione. Il giocatore, infatti, ha l’intenzione di tornare a giocare in Inghilterra.