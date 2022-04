Juventus, salti di gioia per Agnelli: l’annuncio è un manna per i tifosi

Salti di gioia per Andrea Agnelli, i tifosi e tutti gli appassionati per il mondo Juventus: arriva l’annuncio

La Juventus nelle ultime due stagioni ha raccolto dei risultati negativi in Italia. Mentre in Europa le cose vanno male da diverso tempo, nonostante l’acquisto di Cristiano Ronaldo, che è poi andato via dopo tre stagioni. Le critiche di addetti ai lavori e tifosi hanno raggiunto Agnelli: un esempio è l’addio di Marotta e i pieni poteri a Paratici, oggi al Tottenham. Il quadro dirigenziale comprende, oggi, Maurizio Arrivabene come amministratore delegato e Cherubini come ds.

Agnelli ha ricevuto una ‘delusione’, anche a livello d’immagine, sulla Superlega insieme a Florentino Perez e Laporta. Anche se l’idea e il progetto non sono tramontati e presumibilmente verranno modificate in alcuni punti. Della situazione della Juventus ha parlato John Elkann, presidente della Exor, in una lettera agli Azionisti.

Le parole di Elkann su Agnelli e la Juventus

Di seguito, le parole di John Elkann: “Garantiti risorse e il tempo necessarie per far tornare la Juventus ai massimi livelli, dentro e fuori dal campo”. Un’azione considerata come “il desiderio più grande di tifosi e azionisti”. Parole di Elkann anche sul nuovo ciclo bianconero: “Quando mancano i risultati si rendono necessari i cambiamenti, ecco perché abbiamo nuovi giocatori, un nuovo allenatore e nuovi dirigenti”.

Poi una sorta di ‘investitura’ per le idee di Agnelli da parte di Elkann: “Il presidente della Juve ha sostenuto che il calcio dev’essere riformato strutturalmente, per renderlo più sostenibile in modo equo in seguito ai problemi che ha portato la pandemia”. Il pensiero va inevitabilmente alla Superlega, oltre che ai tanti match a porte chiuse.