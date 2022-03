Juventus, l’incubo si ripete: ancora una beffa per Agnelli

L’incubo si ripete per Andrea Agnelli e la Juventus: un’altra eliminazione amara in Europa, il sogno delle bianconere s’interrompe

Neppure la squadra femminile della Juventus è riuscita a superare lo scoglio europeo. Ancora una beffa per Andrea Agnelli che, stavolta, ha visto fermarsi il proprio club ai quarti di finale della competizione.

La Juventus Football ClubWomen si è fermata dunque ai quarti di finale di Champions League. Le bianconere, infatti, non hanno potuto far nulla contro il Lione che ha superato la fase dei quarti appunto ed è approdato in semifinale.

Un’altra beffa per Andrea Agnelli e per il club che, dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions League della squadra maschile per mano del Villarreal, hanno visto questa sera infrangere il sogno anche dell’altro gruppo impegnato nella competizione.

Champions League, Juventus Women eliminate ai quarti: passa il turno il Lione

Nulla da fare per le Juventus Women in Champions League. Il Lione è, infatti, riuscito a ribaltare il 2-1 registrato in casa dalle bianconere nella partita di andata. La gara, giocata questa sera, è terminata su un definitivo 3-1, che ha spento del tutto ogni sogno delle calciatrici bianconere. Dal canto loro, tuttavia, raramente si sono mostrate pericolose. Mentre il club francese ha saputo ben sfruttare le proprie occasioni, prendendosi alla fine pochi rischi.

A segno sogno allora andate, per il Lione, Hegerberg, Malard (nel primo tempo) e Macario (nella ripresa). Mentre l’unico gol bianconero è arrivato grazie al colpo vincente di Staskova, ma solo sul finire del match all’84’. In tal modo, anche il sogno di poter accedere alla semifinale con la squadra femminile del club, si è interrotto prima del tempo per la Juventus. Ora la delusione è tanta, per quel gruppo che sperava di poter compiere un’impresa, andando avanti in Champions League quanto più possibile.