Napoli, Spalletti in emergenza: il big rischia di saltare l’Atalanta

Nell gara di Bergamo, il tecnico del Napoli Spalletti dovrà gestire alcune assenze molto pesanti e intanto anche un altro big è in dubbio

La corsa del Napoli passa dal delicato confronto con l’Atalanta. Da un lato la voglia dei partenopei di continuare a coltivare l’idea di chiudere davanti a tutti, dall’altra quella dei bergamaschi di provare a inserirsi per la corsa al quarto posto da cui sono ora attardati di otto lunghezze (hanno una partita in meno nei confronti della Juventus).

La squadra di Gian Piero Gasperini è l’unica rappresentante italiana insieme alla Roma ad essere ancora ‘viva’ in Europa a questa altezza della stagione. Questo potrebbe distrarre un po’ l’Atalanta che giovedì sarà impegnata in una trasferta molto impegnativa nei quarti di finale d’Europa League, contro il Lipsia. Luciano Spalletti tuttavia nel match di domenica contro gli orobici dovrà fare a meno di varie pedine.

Napoli, Spalletti verso Bergamo con un grande dubbio: Fabian Ruiz in forte dubbio

Il Napoli per il confronto con l’Atalanta del Gewiss Stadium non può presentare il suo undici migliore. Le scelte di Luciano Spalletti, infatti, sono state già limitate dal giudice sportivo che ha fermato per una giornata Amir Rrahmani e Victor Osimhen. Ora però a questi si può aggiungere anche Fabian Ruiz.

Il centrocampista spagnolo, come scritto questa mattina dal ‘Corriere dello Sport’, potrebbe saltare la trasferta. Almeno dal primo minuto. In settimana è stato colpito da influenza. Anche ieri, il calciatore si è limitato a lavorare un po’ soltanto in palestra poiché è ancora debilitato pertanto il suo impiego dall’inizio appare tutt’altro che certo.

In queste ore, Spalletti dovrà monitorare pure le condizioni di Elmas e Zielinski tornati entrambi dopo gli impegni con le rispettive nazionali negli spareggi playoff per la qualificazione al Mondiale. Soltanto il secondo tuttavia ha ottenuto il premio, peraltro segnando anche il gol del raddoppio in finale contro la Svezia.