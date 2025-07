Modric al Milan, cosa fare al Fantacalcio: i crediti da spendere all’asta

Il centrocampista croato è approdato in rossonero e sarà un calciatore acquistabile al Fantacalcio: quanti crediti spendere nelle prossime aste

Luka Modric è diventato un nuovo giocatore del Milan e il suo approdo in Italia fa sicuramente rumore. Pur arrivato a fine carriera, il croato è pur sempre un Pallone d’Oro ed è un colpo che non passa di certo sotto traccia. I rossoneri sono consapevoli di non aver acquistato un titolare inamovibile, tanto da aver già acquistato anche Ricci, mentre proseguono le trattative per Jashari.

Il classe ’85, però, rimane un giocatore di valore assoluto e non è approdato in Serie A per farsi una vacanza. Darà un contributo importante alla causa, specialmente con un allenatore come Massimiliano Allegri, che si esalta con i giocatori da instant team. L’ufficialità di Modric, però, vuol dire anche un’altra cosa: l’approdo al Fantacalcio.

Modric al Fantacalcio: cosa fare nelle aste

Su questo aspetto è utile essere chiari, per Fantacalcio.it nella sezione Euroleghe, Modric era già presente e disponibile da acquistare. Ma la modalità sopracitata non p giocata certamente dalla maggior parte degli italiani, che si concentra maggiormente sul campionato di Serie A con Classic e Mantra.

Ecco perché, ora, l’attenzione sul centrocampista del Milan è ben più elevata. Sarà un nome da attenzionare nelle aste, ma occhio a fare follie. Partiamo in primis dal ruolo, centrocampista ovviamente. Anche al Mantra ricopre solo la C, almeno lo ha fatto fino alla scorsa stagione al Real Madrid. Nel listone ufficiale 2025-26 capiremo se gli verrà concessa anche una M, che cambierebbe completamente la sua valutazione.

Modric arriva per fare da co-titolare, dunque il suo minutaggio non sarà sempre elevatissimo, ma crediamo garantito (infortuni permettendo). Nel caso di un Classic, non ci spingeremo oltre il 3% del budget, dunque i 15 crediti su 500, tenendo in considerazione una lega a 10 giocatori. Con il modificatore di difesa si può anche calare di prezzo, spingendosi massimo al 2%.

In un Mantra acquisisce più valore, ma dipenderà dal vostro modulo e non ce la sentiamo di far fare spese folli a nessuno di voi. Nell’ultima stagione Modric ha messo a referto 2 gol e 4 assist in campionato, con una Fantamedia del 6,58, che lo rende un buon colpo, ma non un giocatore che sposta ampiamente gli equilibri nel gioco.

Non fatevi ingannare troppo dal nome, strapagarlo vuol dire cadere in una trappola gigante. Diverso il caso in cui giochiate con un modificatore di centrocampo, in quel caso ci si potrebbe spingere anche al 4% del budget, tenendo conto che prenderà voti alti e sarà un nome ben visto dai pagellisti. Al Fantacalcio, in leghe a 8 o meno, puntiamo su nomi diversi.