Inter, doppia operazione per tornare a vincere subito: tifosi in estasi

I nerazzurri vogliono tornare a vincere immediatamente e stanno preparando una doppia operazione di mercato che fa sognare i tifosi

Dopo la delusione della scorsa stagione, con gli 0 titoli vinti, l’Inter vuole rialzarsi. L’eliminazione in Coppa Italia, la sconfitta in Supercoppa Italiana per mano del Milan, lo scudetto perso di 1 punto e la clamorosa sconfitta per 5-0 in finale di Champions League hanno lasciato un segno.

Salutato Simone Inzaghi, anche la prima avventura di Chivu non ha entusiasmato, portando all’eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Fluminense. Ecco perché la dirigenza nerazzurra vuole muoversi sul mercato, affinché si riesca a rinforzare una rosa che ha bisogno di essere ringiovanita. Gli arrivi di Luis Henrique, Sucic e Bonny devono fare da apripista ad altre operazioni.

Inter, è l’ora di agire: le mosse di mercato per tornare a vincere

La dirigenza nerazzurra non può più perdere tempo. Se Milan e Juventus si stanno muovendo più a rilento, specie i rossoneri in entrata, il Napoli viaggia sul mercato. I colpi Marianucci, De Bruyne, Noa Lang, Beukema e Lucca rendono chiare le intenzioni dei partenopei, che diventano così la squadra da battere per riappropriarsi dello scudetto vinto per l’ultima volta due stagioni fa.

Per questo motivo, la società nerazzurra ha puntato a un obiettivo, condiviso proprio con il Napoli. Stiamo parlando di Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta che è reduce da stagioni magiche in quel di Bergamo. In 118 presenze ha realizzato 52 gol e 25 assist, con l’apice toccato grazie alla tripletta segnata in finale di Europa League.

Al di fuori del contesto atalantino andrà valutato, ma è certo che si tratta di un talento importante, che conosce bene la Serie A e che sa segnare. Un rinforzo simile in attacco, particolarmente voluto da Cristian Chivu, renderebbe il reparto offensivo interista il più forte in assoluto in tutto il campionato. Ancor più di quanto sia già valido al momento.

Per convincere l’Atalanta serviranno almeno 50 milioni di euro. Questa è la base di partenza per far partire il nigeriano, che avrebbe chiesto la cessione. La Dea, infatti, dopo la partenza di Retegui per 67 milioni di euro in Arabia, non ha bisogno di cedere ancora, ma davanti alla giusta offerta potrebbe lasciar andare un giocatore desideroso di nuove esperienze.

Ad oggi il Napoli non ha ancora affondato sull’acceleratore e potrebbe presto farlo l’Inter, che intanto lavora a un’altra operazione. Questa volta non in entrata, ma già in casa propria. Dopo diverse voci di un addio, i nerazzurri vogliono rinnovare il contratto di Davide Frattesi e adeguargli lo stipendio fino a 3,8 milioni di euro. Una decisione che arriverebbe proprio da Chivu e dalla volontà di puntare su un calciatore che sembrava alla fine della sua avventura interista e che invece ora è pronto a restare.