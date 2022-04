“È inesistente”: Belotti, attacco durissimo in conferenza stampa

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato di Andrea Belotti alla vigilia del match con la Salernitana di domani sera

Il Torino punta a terminare bene la stagione sebbene per i granata vi sia ormai poco da chiedere alle ultime giornate. La salvezza sembra ormai ad un passo mentre il ritardo dai piazzamenti Europei è ormai incolmabile. Il primo torneo di Ivan Juric sulla panchina del Toro ha consentito ai granata di evitare le difficoltà degli anni passati. Il tecnico croato però vuole di più dai suoi uomini e in conferenza stampa non le manda a dire.

Il tecnico croato si è sempre distinto per la sua chiarezza. Il suo pensiero arriva sempre molto diretto e così è stato pure prima della partita con la Salernitana di domani sera. Un match che vale sicuramente molto di più per i padroni di casa che se vogliono credere nel miracolo salvezza devono vincerle tutte. Juric ha dato pepe alla vigilia parlando apertamente di Andrea Belotti.

Torino; Juric critico su Belotti: “In trasferta è inesistente, da lui mi aspetto giochi sempre come contro l’Inter”

Il tecnico croato Ivan Juric in conferenza stampa, alla vigilia della partita con la Salernitana, ha subito avvisato tutti: si aspetta un finale di stagione importante per giudicare positivamente la stagione.

La conferenza stampa si è caratterizzata soprattutto per le critiche al ‘Gallo’ Belotti. Quando gli è stato chiesto dell’attaccante, l’allenatore non ha fatto assolutamente ricorso alla diplomazia per esternare il suo pensiero: “Sapete il mio apprezzamento nei suoi confronti. Si tratta di un calciatore molto professionale ma gioca in un certo modo soltanto in casa mentre in trasferta è inesistente. Fuori non si presenta come un grande attaccante. Mi aspetto che ora giochi come ha fatto con l’Inter. Ho parlato con lui dopo questa parentesi Azzurra. Ho capito che si aspettava di più. È stata certamente una bella botta, in generale”, ha detto l’allenatore rispondendo alle domande dei giornalisti, così come raccolto da ‘La Gazzetta dello Sport’.

In questo campionato, Belotti ha realizzato soltanto quattro gol. Tre di queste sono arrivate proprio davanti al proprio pubblico contro Atalanta, Sampdoria e Cagliari. L’unica marcatura in trasferta è quella realizzata nel derby contro la Juventus del 18 febbraio che ha consentito ai granata di trovare il definitivo 1-1 ad inizio di secondo tempo.