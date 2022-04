Calciomercato Torino, l’annuncio spiazza i tifosi: svolta sul futuro di Belotti

Arriva l’annuncio sul futuro di Andrea Belotti: il centravanti del Torino ha il contratto in scadenza a fine stagione

Il Torino questa sera è tornato alla vittoria dopo due mesi e mezzo di astinenza. Decisivo è stato un calcio di rigore di Andrea Belotti, che ha segnato al secondo tentativo dopo la ripetizione decretata dall’arbitro Piccinini. L’attaccante della Nazionale italiana ha disputato un’ottima partita, non solo per il gol. Ha sfiorato il raddoppio per un palo nel finale e dato battaglia coi difensori della Salernitana molto forti fisicamente.

Belotti era stato escluso da Roberto Mancini nella semifinale playoff per il Mondiale di Qatar 2022 contro la Macedonia del Nord. Questa stagione ha fatto male considerando quali siano i suoi standard. Solo cinque gol e un assist in sedici partite e tanti problemi fisici. Ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022 e a tal proposito ha parlato l’allenatore del Torino, Ivan Juric.

Torino, Juric parla del futuro di Belotti

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Salernitana: “Ho parlato con Belotti e mi ha detto quali sono le sue intenzioni. Non ha preso impegni con nessuno, preferisce aspettare la fine della stagione per valutare. Io lo rispetto per le sue parole, è molto legato al club e ai tifosi. Quando prenderà una decisione definitiva me lo dirà oppure me lo farà capire”.

Continua poi Juric su Belotti: “Io come centravanti del Torino lo vorrei, è un giocatore forte. Negli ultimi anni ha fatto male, si allenava poco e non era convinto del modo di giocare. Ma doveva fare di più. Ha avuto due infortuni pesanti, ma è forte”. Insomma, serve ancora un po’ di tempo per capire il futuro del Gallo. Ma Juric spera che rinnovi per costruire il Torino intorno al centravanti.