Il Torino rompe la maledizione: espugnato l’Arechi, Salernitana nei guai

Continua a perdere la Salernitana, ora la salvezza si fa più dura: vittoria per il Torino dopo un lungo periodo di astinenza

L’anticipo del sabato sera ha messo di fronte la Salernitana e il Torino all’Arechi. Le due squadre di colore granata si sono date battaglia in un match importantissimo in lotta salvezza. Soprattutto per Davide Nicola, bisognoso dei tre punti. Juric, invece, nonostante il periodo negativo è ben distante dalle zone calde della classifica. Molto del futuro della Salernitana dipenderà dai recuperi, come quello col Venezia.

Ma la sconfitta per 0-1 di questa sera fa comunque molto male. Il modo in cui è arrivata ha subito parecchie critiche sui social. L’arbitro Piccinini ha fischiato un rigore a favore del Torino, il primo della stagione. E lo ha fatto ripetere dopo che Sepe aveva respinto il tiro di Belotti, per la presenza di Gyomber in area di rigore che ha poi spedito il pallone fuori. Il Gallo perdona una volta, non due. Ed è uno 0-1 che resiste fino al 90′.

Salernitana-Torino, Juric torna alla vittoria

Tante occasioni per entrambe le squadre durante la partita. La Salernitana per il pareggio, il Toro per chiuderla. Radovanovic, Bonazzoli e soprattutto Ederson: quest’ultimo ha trovato però una gran risposta di Berisha, che ha messo le mani sui tre punti. Belotti ha sprecato il raddoppio facendosi ipnotizzare da Sepe, mentre a Singo è stato annullato un gol per fuorigioco su colpo di testa di Bremer.

L’assalto finale non porta a niente di buono per la Salernitana, solo all’espulsione di Fazio. La qualità è troppo bassa e in più non ci sono state particolari azioni da parte dei simboli: né Verdi e nemmeno Ribery. Mentre Djuric ha lottato su ogni pallone -si è anche fatto male alla testa- ma non ha trovato un partner ideale. A Juric i tre punti, a Nicola resta l’ultimo posto e un -9 dal Cagliari che domani potrebbe aumentare.

CLASSIFICA

Milan 66, Napoli 63, Inter*, Juventus 59, Lazio 52**, Roma 51, Atalanta 51*, Fiorentina 47*, Sassuolo 43*, Verona 42, Torino 38*, Empoli 33, Bologna 33*, Spezia 32 **, Udinese 28***, Sampdoria 29, Cagliari 25, Genoa 22, Venezia 22, Salernitana 16*.

*= una gara in meno ; ** = una gara in più ; *** = due gare in meno.