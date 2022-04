Tutto pronto per il fischio di inizio di Spezia-Venezia, gara che apre il trentunesimo turno di Serie A 2021/2022. Si parte alle 15.00.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Spezia-Venezia, gara che apre il trentunesimo turno di Serie A 2021/2022 dopo la pausa per le Nazionale. La formazione ligure di Thiago Motta ospita allo stadio Alberto Picco di La Spezia i veneti di Paolo Zanetti in uno scontro diretto per la salvezza.

Riparte il campionato con un match chiave in ottica classifica generale. Il Venezia è al terzultimo posto a quota 22 punti, mentre lo Spezia naviga in acque meno agitate a quota 29 punti. Lo spettro della retrocessione, però, per entrambe incombe come una ghigliottina. Il Venezia ha ancora una gara da recuperare, ma è obbligato a vincere per restare aggrappato alle residue speranze di proseguire il prossimo anno in massima serie.

Spezia-Venezia, le probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, S.Batoni; Verde, Manaj, Gyasi. Allenatore: Motta. A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Ferrer, Bertola, Sala, Kovalenko, Agudelo, Nguiamba, Antiste, Colley, Nzola.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Nsame, Okereke. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Bertinato, Modolo, Ullmann, Svoboda, Mateju, Tessmann, Vacca, Fiordilino, Cuisance, Kiyine, Nani, Johnsen.