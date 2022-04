“Mondiali, Italia prima ripescata tra le europee”: il nuovo scenario

L’Italia ha ancora chances di essere ripescata ai Mondiali? Un nuovo scenario si affaccia sul Qatar: la FIFA non ha ancora fatto chiarezza.

La Nazionale italiana di Roberto Mancini, dopo la batosta in semifinale Playoff Qualificazione Mondiali 2022 in Qatar, dice addio alla Coppa del Mondo. Una brutta sconfitta che vale, per la seconda volta consecutiva, la mancata qualificazione ai Mondiali. Niente da fare per il commissario tecnico Mancini che, ora, non può far altro che accettare le critiche rivolte verso la sua rosa.

Non ci sono più speranze di andare in Qatar, salvo clamorosi ripescaggi dovuti alla situazione dell’Iran, finito nel mirino della FIFA dopo aver vietato a duemila donne l’ingresso allo stadio nonostante il biglietto pagato. Al momento, l’ipotesi di vedere l’Italia ripescata, però, è utopia, visto che anche Evelina Christillin ha informato che, con ogni probabilità, non vi sarà l’esclusione dell’Iran dalla Coppa del Mondo.

Mondiali, Italia ripescata? Nuovo scenario

A cosa può aggrapparsi l’Italia allora? Regolamenti alla mano, a nulla. Anche perché l’ipotesi di un eventuale ripescaggio non è regolamentata. La FIFA, qualora ce ne fosse bisogno, deciderebbe in assoluta autonomia il criterio di ripescaggio di una Nazionale. La squadra di Mancini ha perso un posto nel ranking FIFA e sarebbe la prima non qualificata in ordine di classifica. In ogni caso, però, il ripescaggio della Nazionale italiana avverrebbe solo in caso di esclusione di una squadra Europea. Per questo motivo, dunque, non vi sarebbero speranze in caso di remota esclusione dell’Iran.

Un nuovo scenario concreto lo riporta ‘SportMediaset’. Secondo il portale “l’Italia potrebbe essere la prima ripescata europea” in caso di prosieguo del conflitto russo-ucraino. Più nello specifico, qualora l’Ucraina dovesse battere la Scozia ed il Galles, per poi rinunciare alla partecipazione al Mondiale per cause di forza maggiore, la FIFA potrebbe scegliere se ripescare la Nazionale italia, prima non qualificata per ranking, o proprio il Galles. Al momento è solo un esempio e se la speranza degli italiani è quella di andare al Mondiale, l’auspicio di tutta la comunità mondiale è la fine del conflitto nell’Est Europa.