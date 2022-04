Roma, l’annuncio di Mourinho preoccupa i tifosi: doppio forfait

La Roma di Josè Mourinho è pronta per affrontare la Sampdoria. Lo Special One svela le ultime alla vigilia del prossimo match di Serie A.

La Roma di Josè Mourinho riprenderà domani la corsa in campionato verso la zona Europa. I giallorossi affronteranno la Sampdoria di Marco Giampaolo allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il match è valido per la trentunesima giornata di Serie A 2021/2022 e mette in palio punti importanti in ottica classifica generale.

Alla vigilia del match il tecnico dei capitolini ha incontrato la stampa per riferire le ultime in casa Roma e presentare il prossimo impegno. Di seguito uno stralcio delle dichiarazioni di Mourinho in conferenza stampa: “Quali sono le condizioni di Zaniolo e Spinazzola? Le notizie su Spinazzola sono positive – ha dichiarato – ma sembra che voi vogliate la data del rientro. E’ impossibile dirvela, non si allena con la squadra da mesi. Siamo tranquilli e contenti, ma non possiamo dire che tornerà domani oppure a fine stagione. L’importante è che lui stia bene”.

Roma, Mourinho in conferenza: le condizioni di Zaniolo

Poi prosegue: “Zaniolo invece è arrivato infortunato dalla Nazionale. Giovedì non si è allenato con noi perché aveva un problema ai flessori. Non sarà disponibile domani. Gli altri stanno bene. Un altro che non si è allenato neanche oggi con la squadra è Jordan Veretout. Nicolò è arrivato giovedì con un problema ai flessori. Ieri e oggi non si è allenato. Mi pare che siate ossessionati dalla situazione di Zaniolo. Se volete qualcosa in più chiamate lui od il suo entourage”.

Poi conclude: “Obiettivi rimasti? Il mio modo di lavorare non cambia. Tutto dipende dal piazzamento, ma noi dobbiamo avere l’ambizione di fare più punti possibili in queste ultime gare”.