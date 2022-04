Doccia gelata per De Laurentiis: è successo durante Atalanta-Napoli

C’è preoccupazione in casa Napoli dopo la vittoria contro l’Atalanta: una doccia gelata, ecco cos’è successo

Grande vittoria del Napoli in casa dell’Atalanta in un momento molto complicato della stagione. Non a livello di risultati, certo, bensì per le tante assenze che doveva affrontare Spalletti. Mancavano infatti tre pilastri della squadra come Rrahmani, Di Lorenzo e Osimhen. L’allenatore partenopeo ha messo dentro Zanoli, alla prima da titolare, e poi Dries Mertens. Su quest’asse è nato il rigore segnato da Insigne.

Lo stesso Insigne ha poi fornito l’assist a Politano per il momentaneo 0-2. Poi il gol di de Roon e il definitivo 1-3 di Elmas nel finale, ma è un altro l’episodio che però fa discutere in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti potrebbero dover fare i conti con un’altra assenza pesantissima nella prossima partita con la Fiorentina, che dovrà fare a meno del diffidato Lucas Torreira.

Il Napoli dovrà fare a meno di Anguissa

A 5′ dalla fine, André Frank Zambo Anguissa ha ricevuto un cartellino giallo dall’arbitro Di Bello molto pesante. Il camerunense, infatti, era diffidato e sarà costretto a saltare la partita con la Fiorentina. E andranno valutate le condizioni del centrocampista, che si è accasciato a terra dopo un grande sprint palla al piede. Il Napoli ora è in ansia per capire se dovesse esserci una ricaduta muscolare. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.

La prossima sarà una partita molto importante per il Napoli, che è attualmente a pari punti col Milan. I rossoneri affronteranno domani il Bologna nel match che chiuderà la 31^ giornata. E stasera c’è un Juventus-Inter che diventa un dentro-fuori clamoroso per entrambe le squadre, che sperano di inserirsi nel ‘condominio’ che porterà alla vittoria dello scudetto.