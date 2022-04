Napoli, salti di gioia per Spalletti: la notizia è una manna

Il Napoli oggi affronterà l’Atalanta in trasferta ma intanto il tecnico Spalletti ha già ricevuto una buona, quanto inattesa, notizia.

Crocevia importante oggi per il Napoli, nel cammino che porta verso lo scudetto. La sfida odierna con l’Atalanta, infatti, si preannuncia quanto mai complicata ma gli azzurri dovranno necessariamente vincere per mantenere vive le speranze di conquistare il titolo al termine del campionato. In attesa del verdetto del campo, il tecnico Luciano Spalletti ha già ricevuto una buona notizia.

Lucas Torreira, nella prossima gara che vedrà la Fiorentina affrontare proprio i partenopei, non ci sarà. L’uruguaiano, oggi contro l’Empoli, è stato ammonito ed essendo diffidato sarà quindi costretto a saltare il big match della 32esima giornata. Un’assenza pesante per Vincenzo Italiano, alla luce dell’ottima stagione vissuta dall’ex Arsenal.

Per lui, fin qui, 28 presenze complessive (la maggior parte delle quale disputate da titolare) “condite” da 4 gol e un assist. Numeri positivi, che hanno convinto la Fiorentina ad acquistarlo a titolo definitivo dai Gunners: un’operazione da 15 milioni complessivi, che il club conta di chiudere nell’arco di pochi giorni.

Napoli, Spalletti sorride: Torreira non ci sarà domenica prossima

Torreira, divenuto con il passare delle giornata una delle colonne portanti dei toscani, non potrà quindi scendere in campo nella gara in programma domenica 10 aprile alle ore 15. Italiano, nei prossimi giorni, dovrà capire chi schierare in cabina di regia al suo posto. Possibile, in tal senso, l’impiego di Sofyan Amrabat o di Gaetano Castrovilli ma la qualità non potrà essere la stessa.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi in settimana ma intanto Spalletti può iniziare a sorridere. Non più di tanto però, perché l’avversario odierno è l’Atalanta reduce dalla vittoria ottenuta nell’ultimo turno ai danni del Bologna. Uno scontro che si preannuncia emozionante: entrambe le squadre non possono permettersi passi falsi.