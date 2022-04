“Incontro in programma”: incredibile al PSG, il nuovo big dice già addio?

Potrebbe già dire addio un big del PSG, arrivato solo la scorsa estate: è infatti in programma un incontro col giocatore

Il Paris Saint-Germain si avvia a effettuare grandi cambiamenti nel corso della prossima estate. La campagna acquisti clamorosa del 2021 non ha portato i risultati sperati: è infatti arrivata l’uscita dalla Coupe de France e dalla Champions League. Resta ‘solo’ il campionato per Mauricio Pochettino, che probabilmente dirà addio. E non è il solo che potrebbe lasciare il PSG, per le prestazioni scadenti di alcuni giocatori.

Addirittura Messi e Neymar sono stati fischiati dallo stadio e anche Donnarumma non ha mostrato tutto il suo valore. Il portiere italiano è finito nel mirino delle critiche per la prestazione contro il Real Madrid e gli errori che sono costati l’eliminazione. Ma il big finito sotto osservazione per queste ultime settimane di campionato è un altro: si tratta di Sergio Ramos, perennemente infortunato.

PSG, possibile addio di Sergio Ramos a fine stagione

Secondo quanto riferito da ‘RMC’, il PSG questa sera potrebbe affidarsi a Sergio Ramos per guidare la difesa contro il Lorient. Il difensore spagnolo in queste ultime nove partite dovrà convincere la dirigenza parigina e i tifosi di essere ancora in grado di giocare ad alti livelli. In questa stagione è stato tartassato da infortuni muscolari, soprattutto al polpaccio. Il suo contratto scadrà nel 2023, ma se le premesse sono queste, sarà complicato andare avanti.

E’ infatti previsto un incontro quando terminerà la stagione, tra Sergio Ramos e il suo entourage con Leonardo. Il PSG non sta facendo pressione allo spagnolo di andarsene, ma vuole capire quali siano le sue sensazioni per l’immediato futuro. In ogni caso, la decisione definitiva verrà presa solo alla fine della stagione. Il quotidiano francese Le Parisien ha anche affermato che l’ex Real Madrid potrebbe ritirarsi per i tanti infortuni.